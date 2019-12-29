شكرا لقرائتكم خبر عن الشلهوب: أتمنى احتراف علي مبخوت في الدوري السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

احتفت «إعمار»، الشركة التي تولت تطوير برج خليفة، أطول مبنى في العالم، خلال فعالية خاصة، بفريق الهلال السعودي الذي تُوّج ببطولة دوري أبطال آسيا 2019، حيث حصد «الزعيم» الذي أبرم في يونيو / حزيران الماضي، شراكةً استراتيجية مع «إعمار»، الكأس بعد تغلّبه في المباراة النهائية على فريق أوراوا رد دايموندز الياباني. واستضافت «إعمار» فعاليةً خاصة ضمت لاعبي الزعيم الهلالي وطاقمه الإداري، إلى جانب مجموعة من مشجعي الفريق وعملاء مجموعة التميز من إعمار من المملكة العربية السعودية.

التقط الحضور الصور التذكارية مع كأس البطولة، فضلاً عن أن المدعوين التقوا بلاعبيهم المفضلين بمطعم زيتا في فندق العنوان في وسط مدينة دبي.

وقال أحمد ثاني راشد المطروشي عضو مجلس الإدارة المنتدب في إعمار العقارية: «تزامناً مع تحقيق الهلال لقب بطولة دوري أبطال آسيا، فإننا في إعمار نفخر بكوننا الشريك الاستراتيجي للفريق طوال رحلته التي حصد فيها الكأس في النهاية، ويسعدنا استقبال الأبطال في وسط مدينة دبي والاحتفال معهم بالإنجاز الذي حققوه».

وأضاف: أتاحت هذه الفعالية لعملائنا المميزين لقاء مجموعة من أبطال الفريق المتوج بالبطولة الآسيوية، والتقاط الصور مع كأس البطولة، ونحن فخورون جداً بشراكتنا مع نادي الهلال، ونتطلع سوياً إلى تحقيق الزعيم المزيد من البطولات في المستقبل.

وقال فهد بن سعد بن نافل رئيس نادي الهلال: تغمرنا سعادة كبيرة لاستضافتنا في وسط مدينة دبي، والاحتفال بما حققناه من إنجاز مع شريكنا إعمار، وبالقرب من برج خليفة الذي جعل من هذه الفعالية تجربة لا تنسى بالنسبة لنا، ونحن ممتنون جداً للدعم المتواصل الذي تقدمه إعمار لنادي الهلال ومسيرته الرياضية».

دوري صعب

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من جهته، أكد محمد الشلهوب قائد فريق الهلال أن لقب دوري أبطال آسيا يعطي دافعاً قوية من أجل المزيد من الألقاب والبطولات.

وأضاف أنه لم يكن من السهل أن يتوج الهلال بلقب البطولة القارية، وخاصة أن «الزعيم» واجه العديد من الفرق الكبيرة والقوية خلال كافة مراحل البطولة، ولكن في النهاية كان الكأس من نصيب الهلال.

وفي ما يتعلق بالدوري السعودي والمنافسة مع فريق النصر قال الشلهوب: مباريات الدوري السعودي كلها صعبة بغض النظر عن الفريق الذي نواجهه، ولكن علينا أن نعمل بجد واجتهاد من أجل تحقيق الهدف والحصول على لقب الدوري.

وفي ما يتعلق باحتراف اللاعب السعودي في أوروبا وما ينقصه قال الشلهوب: اللاعب السعودي مميز للغاية، ولكن عليه أن يعتني بنفسه، ويعمل على التطور دائماً.

وتمنى الشلهوب أن يرى لاعب منتخب الإمارات ونادي الجزيرة علي مبخوت محترفاً ضمن صفوف أحد الفرق السعودية، وخاصة الهلال.

وبسؤاله عن أكاديميته الخاصة قال: إنها بدأت نشاطها بالفعل من أجل اكتشاف المواهب الكروية، وهي مناسبة لغير القادرين على مجاراة الأكاديميات ذات الأسعار المرتفعة.