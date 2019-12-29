شكرا لقرائتكم خبر عن 13 ميدالية ملونة للإمارات في البطولة العربية للرماية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت منافسات البطولة العربية للرماية بالأسلحة الهوائية 10م، المقامة بنادي الذيد الثقافي الرياضي، ونجح أبطال المنتخب الإماراتي في تصدر البطولة بعدد 13 ميدالية ملونة وهي 7 ميداليات ذهبية و3 فضية و3 برونزية تحت قيادة المدرب معمر عماد العلاف، وحصل المنتخب العُماني على المركز الثاني برصيد 13 ميدالية ملونة ونال المنتخب المصري المركز الثالث ب9 ميداليات وجاء المنتخب البحريني في المركز الرابع ب6 ميداليات، واحتل المنتخب العراقي المركز الخامس ب6 ميداليات، وكان المركز السادس من نصيب المنتخب السعودي ب5 ميداليات.

وعبّر سالم بن هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي الرياضي عن سعادته بالنجاحات الكبيرة التي حققتها البطولة في جوانب التنظيم والتحكيم والحضور الجماهيري والتفاعل الإعلامي، إضافة إلى إنجازات الأبطال الإماراتيين في الحدث.

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