مؤتمر دبي يكشف أسرار بقاء رونالدو في القمة ومستقبل الكرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية:أحمد مصطفى

كرم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، عدداً من نجوم كرة القدم العالميين، على هامش ختام مؤتمر دبي الرياضي الدولي الرابع عشر، الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

حضر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم الجلسة الرئيسية للمؤتمر الذي نظّمه مجلس دبي الرياضي تحت شعار «مسرعات مستقبل كرة القدم»، وتضمنت الجلسة عرض فيلم قصير استعرض أهداف المؤتمر المتوافقة مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مجال الابتكار والريادة، والمستلهمة من توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي أن يكون الحدث بمثابة منصة عالمية لتطوير كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم وملتقى لنجوم اللعبة وصنّاع القرار فيها.

وكرم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يرافقه مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي عدداً من ضيوف المؤتمر والمتحدثين من كبار نجوم كرة القدم في العالم وهم: كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس وقائد منتخب البرتغال، وجواو فيلكس، نجم أتلتيكو مدريد ومنتخب البرتغال، وروميلو لوكاكو، نجم إنتر ميلان ومنتخب بلجيكا، وميراليم بيانيتش نجم يوفنتوس ومنتخب البوسنة، بحضور عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، واللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.

وحملت الجلسة الرئيسية عنوان «مواجهة التحديات على طريقة كريستيانو رونالدو» وتحدث فيها نجم يوفنتوس الإيطالي وقائد المنتخب البرتغالي وأفضل لاعب في العالم لعدة مرات كريستيانو رونالدو، موضحاً أسلوبه الخاص في ممارسة كرة القدم وحرصه الدائم على المحافظة على لياقته وتطوير إمكانياته البدنية والمهارية لتحقيق إنجازات جديدة ومواصلة حصد الألقاب سواء على المستوى الفردي أو على مستوى الفِرَق.

وقال «الدون» صاحب ال34 سنة إن حبه وشغفه بكرة القدم هو سر نجاحه حتى الآن، لافتاً إلى أنه يعطي لكل أمر حقه سواء كان ذلك لحياته الخاصة أو التدريب.

وأكد رونالدو أنه يأمل في العيش لأكثر من 50 عاماً من أجل التعرف الى أشياء وتجارب جديدة في حياته من بينها التمثيل في فيلم سينمائي.

وقال في كلمته خلال الجلسة الثالثة والرئيسية لمؤتمر دبي الرياضي والتي أقيمت تحت عنوان: «مواجهة التحديات» إنه لا يفكر في الاعتزال في الوقت الحالي إلا في حالة أن جسده لا يستجيب بالطريقة الصحيحة لأرضية الملعب، ووقتها سيكون فقط وقت الرحيل.

سر النجومية

وأضاف: في الماضي كان سن الرحيل ما بين 30 و35 عاماً الأمر الآن تغير كثيراً وأصبح هناك لاعبون لديهم 40 عاماً ولا يزالون في الملاعب، مؤكداً ان المزاج العام للجماهير وطريقة وأسلوب اللعب قد تغيرا كثيراً.

وأكد رونالدو أنه لم يمر في حياته بعام سيئ بل يعمل دائماً على مواجهة التحديات والصعاب والتغلب عليها من أجل أن يكون أفضل دائماً وفي المقدمة.

وفي ما يتعلق بمحافظته على لياقته البدنية خاصة أنه لم يعد شاباً، قال رونالدو: ما زلت أحافظ على لياقتي البدنية العالية من خلال العمل والاجتهاد والحصول على التدريبات الكافية، والأمر ليس معجزة أو سراً بل هو حبي لكرة القدم وللرياضة، وهذا كاف للغاية من أجل تحقيق الألقاب والبطولات، وهو ما أعتبره أسلوب حياة من أجل الارتقاء بالقدرات الذهنية والجسدية.

وأكد كرستيانو رونالدو أن حفاظه على مستواه البدني والفني طوال السنوات ال15 الماضية لم يأت من فراغ بل من جد وعمل متواصل، لافتا إلى ان 35 بالمئة من حياته مخصصة لكرة القدم.

وبسؤال كريستيانو رونالدو عن وصوله إلى الهدف رقم 702 واقترابه من تحطيم رقم الأسطورة البرازيلي بيليه أكد أنه لا يريد مقارنته بأحد وهذا لا يعني أن بيليه لاعب ليس بالكبير ولا بالمهم، ولكن بالنسبة له هو يتطلع للأفضل دائماً.

وأكد رونالدو أن بيليه وكذلك مارادونا سيظلان فخراً لكرة القدم ولكل لاعب ولكنه لا يرغب في مقارنته بأحد.

وعن طريقه حفاظه على جسده رشيقاً أضاف: بالنسبة لي أعرف جسدي جيداً بنسبة 100٪ وأحافظ عليه من خلال نظام غذائي يحقق دائماً لي اللياقة البدنية التي تجعلني مميزاً عن غيري، بجانب ممارسة الرياضة.

كما أكد رونالدو أنه يعمل دائماً على تثقيف نفسه بشكل مستمر وتعلم العديد من اللغات والثقافات المختلفة.

واستطرد: أستعد لحياة جديدة وأريد بناء أشياء جديدة فيها، أريد تحسين لغتي الإنجليزية وصنع فيلم في هوليوود، وأيضاً إكمال الدراسة والتعلم لأن القدر الذي درسته لا يمنحني أجوبة عن كل الأسئلة التي تدور في رأسي.

وأتم رونالدو تصريحاته بالتأكيد على أنه حقق الكثير في عام 2019 ولديه طموح أكبر في عام 2020.



تجربة «القمر السماوي» تستحق أن تروى

سيرانو: السيتي ساهم في تقوية «البريميرليج»







قال الإسباني فيران سيرانو، المدير التنفيذي لمجموعة سيتي الرياضية، والمملوكة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، إن كرة القدم تطورت للغاية في السنوات العشر الأخيرة، والدليل على ذلك ما وصل إليه الدوري الإنجليزي من مستوى. وأضاف سيرانو، خلال فعاليات الجلسة الأولى للمؤتمر، والتي أقيمت تحت عنوان «عودة كرة القدم الإنجليزية إلى القمة» أن فريق مانشستر ستي كان أبرز المساهمين في تطور «البريميرليج» من خلال طريقة لعبه القائمة على التخلي عن الكرات الطويلة، والتركيز على عملية الاستحواذ والكرة الهجومية.

وأشار إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه كرة القدم الإنجليزية، من أبرزها ضغط المباريات التي تصعب على مدربي الفرق عملهم.

وأكد سوريانو أن غرفة الملابس هي العامل الأهم في المنظومة، فحينما يتواجد فيها مدرب مثل الإسباني بيب جوارديولا يكون الأمر مختلفاً وصارماً للغاية، ما يجعل هناك قوانين، واحتراماً يفرض على اللاعبين، وعلاقات جيدة تجعلهم يقدمون أفضل ما عندهم. ولفت سوريانو إلى ضرورة عدم التسرع في إقالة أي مدرب، حيث يحتاج المدير الفني على الأقل إلى 3 أشهر من أجل استكمال خطته ومشروعه مع الفريق.

من جانبه، قال الإيطالي فابيو كابيلو مدرب المنتخب الإنجليزي السابق، إن نادي ليفربول حقق نجاحات كبيرة حتى الآن ولا يزال يواصل، لافتاً إلى أن لديه حارسَ مرمى رائعاً، وهو البرازيلي أليسون بيكر وتشكيلة رائعة أيضاً.

وعن المنتخب الإيطالي وحظوظه في بطولة أمم أوروبا قال: المنتخب الإيطالي سيكون المفاجأة السارة في البطولة، وسيقدم العديد من الأمور الإيجابية هناك.



وسائل التواصل مصدر مهم للاعبين

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أكد عدد من لاعبي الدوريات الأوروبية الكبرى أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت مصدراً هاماً للاعبين من أجل نشر أخبارهم لمتابعيهم من الجماهير من مختلف دول العالم، مؤكدين أن بعضهم يستعين ببعض المستشارين من أجل كتابة «البوستات الخاصة» بهم وهو أمر طبيعي حتى يتم تجنب الوقوع في الخطأ.

جاء ذلك خلال الجلسة الرابعة للمؤتمر التي أقيمت بعنوان «كرة القدم وصناعة المستقبل»، والتي أدارها اللاعب مايكل سيلفستر نجم المنتخب الفرنسي السابق.

وتحدث جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد والمنتخب البرتغالي عن ارتفاع عدد متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي وقال: هناك من يساعدني في إدارتها خاصة وأنها أصبحت أداة مهمة من أجل إعطاء صورة حسنة عن نفسك لذا لا بد من أن يكون هناك من يساعدني لإدارتها.

وأشار روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان والمنتخب البلجيكي إلى أن أعداد المتابعين له على مواقع التواصل تجعله يختار ما يكتبه بعناية كبيرة، من أجل إظهار جانب كبير من حياته الخاصة التي يرغب في تقديمها للجمهور والتأثير على اللاعبين الشباب الراغبين في دخول المجال الكروي.

ولفت إلى أن الانتقادات التي تعرض لها مع مانشستر يونايتد جعلته قادراً على التركيز والتعامل بشكل أفضل مع اللحظات الصعبة والغاضبة.

وقال ميراليم بيانيتش صانع ألعاب يوفنتوس ومنتخب البوسنة والهرسك إن زيادة أعداد المتابعين له على مواقع التواصل الاجتماعي فرصة كبيرة من أجل التواصل مع الجماهير لكن لا بد أن يكون هناك تطور وبحذر كبير، حيث يقوم بمراجعة «البوستات» الخاصة بعناية كبيرة.

وتوجه بالشكر إلى لوكسمبورج التي منحت وظيفة لوالديه وأعطته الطعام بعدما هرب من بلاده بسبب الحروب.



دعوة لمونديال للسيدات كل عامين



دعت لاعبات كرة قدم أوروبيات إلى تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات كل عامين بدلاً من 4 سنوات، وذلك من أجل توسيع قاعدة انتشارها بالنسبة للسيدات، والكشف عن مواهب جديدة، جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الثانية للمؤتمر، والتي أقيمت تحت عنوان «تمكين المرأة في كرة القدم».

كما دعت اللاعبات إلى مساواة رواتب السيدات بالرجال في اللعبة، وأكدت سارة جاما لاعبة المنتخب الإيطالي لكرة القدم أن عام 2019 كان مميزاً لها بعدما ذهبت لكأس العالم مع منتخب بلادها بعد غياب دام 20 عاماً.

واعتبرت جاما أن كافة الأمور بالنسبة لكرة القدم النسائية أصبحت تتغير بشكل لافت منذ عام 2017، حيث لم تكن تتوقع اللعب مع الفرق الكبيرة في فرنسا.

وقالت أماندين هنري، لاعبة نادي ليون، وقائدة منتخب فرنسا للسيدات، إن هناك تغيراً كبيراً في كرة القدم النسائية في الفترة الحالية، وذلك قبل بدايات اللعبة؛ حيث أصبح الآن يتواجد لاعبات محترفات وقادرات على منافسة الرجال.

وقالت حكمة كرة القدم النسائية ستيفاني فرابارت، إن مباريات كرة القدم النسائية أصبحت في تطور مستمر ومتابعة كبيرة من الرجال أيضاً، لافتة إلى أن النواحي الفنية والبدنية تطورت بشكل لافت خلال الفترة الماضية.

وأكدت لوسي برونز، لاعبة نادي ليون الفرنسي ومنتخب إنجلترا للسيدات، إنها محظوظة باللعب لصالح المنتخب الوطني، وكذلك لنادي ليون، وهو أحد الفرق الرائدة في العالم لكرة القدم النسائية، وهو ما أضاف لها الكثير، وساعدها على تطوير نفسها.



مطر الطاير: 4 عناصر أكدت قيمة النسخة 14



ثمن مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي مشاركة نجوم كرة القدم العالمية في الدورة الرابعة عشرة، وأكد أن مجلس دبي الرياضي كان حريصاً على اختيار محاور مهمة ودعوة كبار اللاعبين والمدربين وصناع القرار في كرة القدم العالمية للحديث فيها وهي مواضيع تشكل أهم عناصر مسرعات مستقبل كرة القدم. وقال: حدد مجلس دبي الرياضي أربعة عناصر لتكون الأركان الأساسية في عمل مسرعات مستقبل كرة القدم في الفترة المقبلة وهي تنظيم قطاع شركات كرة القدم من خلال استعراض تجارب ناجحة ومن بينها تجربة مجموعة سيتي، وتطوير أكاديميات كرة القدم من خلال المدراس الكروية العريقة ومن بينها أياكس أمستردام، والتكنولوجيا الحديثة والتدريب التي كانت محور الجلسة الختامية للمؤتمر الحافلة بالكثير من التجارب التدريبية الناجحة لفرق ومنتخبات فرنسا وويلز ونادي لاتسيو بطل كأس السوبر الإيطالي، بالإضافة إلى موضوع تمكين العاملين في قطاع كرة القدم وقد تم اختيار المرأة لتكون محور التمكين في الدورة الحالية للمؤتمر.



التقنيات الحديثة مساعدة للمدربين وليست أساسية



اتفق عدد من مدربي كرة القدم على أن الجانب التقني والتكنولوجي هو عمل مساعد في تدريب اللاعبين، مؤكدين على أن الجانب العملي لا يمكن أن يتم تجاهله بجانب التقنية الحديثة.

جاء ذلك خلال الجلسة الختامية للمؤتمر التي أقيمت تحت عنوان: «التكنولوجيا والتدريب الحديث».

وقال ديديه ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي إن هناك العديد من الأمور والتقنيات الحديثة التي تعطينا الوقت الذي نحتاج إليه في العمل وكيفية توزيعه خلال هذه الفترة، والأكثر أهمية هو رؤية ومعرفة ما يمكن أن نحققه من أجل السماح لنا بالعمل بشكل أفضل، لكنها لا تغني عن الجوانب الأخرى. وقال ريان غيغيز المدير الفني للمنتخب الويلزي وأسطورة مانشستر يونايتد انه على الرغم من التطورات الحديثة إلا انه لابد من الاعتماد على الجانب الشخصي في تقييم اللاعبين.

وأكد سيموني اينزاجي المدير الفني لفريق لاتسيو الايطالي أن التقنيات الحديثة سهلت الكثير في عملية التدريب من ناحية تحليل البيانات، حيث تعطي كافة الأرقام والمعلومات من أجل استشفاء اللاعبين، وهو الأمر الذي يجعلنا نحفز اللاعبين بطريقة صحيحة.