جوائز قيمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رصدت مؤسسة ميدان ونادي دبي للفروسية جوائز مميزة وضخمة للفائزين بسباق الإسطبلات، أمس، وحصل الفائزون بالمراكز العشرة الأولى على سيارات، بينما حصل أصحاب المراكز من 11 إلى 30 على 100 ألف درهم، وحصل صاحب المركز ال31 على 90 ألف درهم، وال32 على 80 ألف درهم وال33 على 70 ألف درهم، و34 على 60 ألف درهم، بينما حصل أصحاب المراكز من 35 إلى 70 على 50 ألف درهم.