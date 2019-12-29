فـوز الحصـن والإمـارات ودبـا الفجيـرة فـي دوري الهـواة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر:

عزز دبا الحصن صدارته بالفوز على مضيفه التعاون 2-1 خلال اللقاء الذي جمعهما، أمس، على ملعب الأخير في ختام مواجهات لأسبوع السابع لدوري الدرجة الأولى. انتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف أحرزه حسين المسعدي في الدقيقة 42 قبل أن يلقب الفريق الحصناوي الطاولة في الحصة الثانية بهدفين سجلهما محمد سعيد المدحاني في الدقيقة 75 والبرازيلي رودريجو في الدقيقة 82. وبهذا الفوز يواصل الحصن عزفه المنفرد بصدارة «الهواة» رافعاً رصيده إلى 17 نقطة، فيما بقي التعاون بنقطته الوحيدة.. وأدار المباراة الحكم أحمد بلال.

وعلى ملعب الذيد، حوّل فريق الإمارات تأخره بهدفين إلى فوز 4-3 بعد مباراة ماراثونية مثيرة. سجل للصقور الكولومبي تومي توبار في الدقيقة 22 وعبدالله موسى في الدقيقة 58 وعبدالله النعيمي في الدقيقة 60 وخليل نصيب في الدقيقة 71، فيما أحرز للذيد أحمد عبدالرحمن في الدقيقة 16 ومحمد المربوعي هدفين، وبهذا الفوز يواصل الإمارات وصافته رافعاً رصيده إلى 15 نقطة، فيما بقي الذيد بنقاطه ال7 السابقة، أدار المباراة الحكم أحمد الحمادي.

وعلى ملعب العربي، استعاد دبا الفجيرة تفوقه بالفوز على أصحاب الأرض 2-1، سجّل للنواخذة أحمد راشد في الدقيقة 20 وأحمد خميس في الدقيقة 82، فيما احرز البرازيلي إيغور ويتزر هدف العربي الوحيد، وبهذا الفوز يرفع دبا الفجيرة رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث، ويبقى العربي برصيد 6 نقاط. أدار المباراة الحكم علي الزرعوني.