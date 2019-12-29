شكرا لقرائتكم خبر عن شهد باقٍ مع الأولمبي العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي نفى الاتحاد العراقي لكرة القدم الأنباء التي أشارت إلى استقالة مدرب المنتخب الأولمبي عبد الغني شهد من منصبه.

وقال عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم يحيى زغير، إن المنتخب الأولمبي يتواجد حالياً في العاصمة التايلاندية بانكوك؛ للمشاركة في بطولة آسيا دون 23 سنة، حيث سيدخل معسكراً تدريبياً في تايلاند، ويتضمن مباراة تجريبية مع المنتخب السعودي قبل الدخول في منافسات كأس آسيا، إذ سيلعب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات تايلاند وأستراليا والبحرين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شهد باقٍ مع الأولمبي العراقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.