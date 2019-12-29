«إيه إف الوجل» بطل كأس ولي عهد الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أحمد مصطفى

أهدى الجواد «إيه إف الوجل» لمالكه خالد خليفة النابودة وبقيادة الفارس تاج أوشي لقب الشوط الخامس والرئيسي شوط كأس سمو ولي عهد الشارقة، والذي أقيم بنادي الشارقة للفروسية والسباق أمس السبت ضمن موسم سباقات النادي.

واستطاع «إيه إف الوجل» أن يحرز لقب الشوط الخامس المخصص للخيول العربية الأصيلة من الإنتاج المحلي الإمارات بعمر أربع سنوات فأكبر، بعد أن قطع المسافة البالغة 1200م في زمن 1:15:82 دقيقة، وقد بلغت جوائز الشوط 200 ألف درهم.

فيما حقق المركز الثاني «إيه إس عجيب» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، وذلك بفارق طول ونصف عن المركز الأول، فيما جاء الجواد «إيه إف مثيرة» لخالد خليفة النابودة في المركز الثالث، وقام بتتويج الفائزين في هذا الشوط الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، وسلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق وأقيم السباق بمشاركة 88 جواداً من الخيول العربية الأصيلة وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة الأصيلة وبجوائز بلغت 560 ألف درهم.

وأحرز لقب الشوط الثالث شوط كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم والمقدم من «مركز دبي العقاري» الجواد «دولمن» لعدنان خان، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وهو المخصص للخيول المهجنة الأصيلة ضمن التصنيف بعمر ثلاث سنوات فأكبر، لمسافة 2000 م، وبجوائز بلغت 200 ألف درهم، وجاء خلفه الجواد «بيج براون بير» لمزرعة كيدار.

وحصل «شوط برج الخور» على لقب الشوط الأول والمخصص للخيول العربية الأصيلة بعمر 3 سنوات فأكثر، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو، وجاء في المركز الثاني «إيه إف مصنف» للمالك نفسه.

وتوج الجواد «ايه اف محاليل» لخالد خليفة النابودة بلقب الشوط وهو «شوط زمردة» والمخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، المهرات بعمر ثلاث سنوات فأكبر، وقد بلغت جوائز الشوط 40 ألف درهم.

وذهب المركز الثاني للجواد «نزعة» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

واستطاع الجواد «أماني العودة» للشيخ حامد بن خادم بن بطي أن يحرز لقب الشوط الرابع والمخصص للخيول العربية الأصيلة وقد بلغت جوائز الشوط 40 ألف درهم،فيما نال المركز الثاني الجواد «ايه اف مذهل» لخالد مطر النيادي.

وبقيادة الفارس جيستوس روزاليس احرز الجواد «الجازي» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لقب الشوط السادس والمخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر أربع سنوات وحل بالمركز الثاني «معالي الريف» لاسطبلات العجبان، فيما جاء بالمركز الثالث«ايه اف تثور».