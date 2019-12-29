شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الأميري تؤجل مباراة حتا وعجمان تحت 21 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت «رابطة المحترفين» تأجيل مباراة ناديي حتا وعجمان ضمن مسابقة دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، والتي كانت مقررة مساء أمس، لتقام يوم غد الاثنين في التوقيت المحدد نفسه سابقاً (السادسة مساء). وجاء تأجيل المباراة لوفاة لاعب عجمان سيف جاسم الأميري الجمعة،وتقدمت الرابطة بأحر التعازي لأسرة الفقيد.

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