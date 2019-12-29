«الفارس» يهز الصدارة وينال نجومية نهاية 2019



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الظفرة: محمد مصطفى

أشعل الظفرة دوري الخليج العربي بعدما صبغ أسبوعاً كاملاً من شهر ديسمبر / كانون الأول بطابعه الخاص، بتعطيله للشارقة، وهز صدارته بفوزه عليه 3-1 أمس الأول في استاد حمدان بن زايد، بعدما كان هزم العين في 19 الحالي أيضاً.

ألحق «صائد الكبار» الهزيمة الأولى بالشارقة في الدوري، وأكمل عام 2019 بأفضل ما يكون عقب النتائج المميزة التي حققها، حيث لم يخسر في آخر 5 مباريات في الدوري والكأس، ووصل إلى النقطة 17 بعد 11 جولة فقط، بينما تجمد رصيد «الملك» عند 24 نقطة.

وبرهن الظفرة أن فريق الشارقة يمكن هزيمته، وهو الذي لم يخسر على مدى 37 مباراة منذ الموسم الماضي سوى مرتين، الأولى أمام الوصل في 12 مايو / أيار 2019 ضمن مباريات الجولة 24 من دوري الموسم الماضي، والثانية أمس الأول.

وكان تأثير غياب الساحر كورنادو واضحاً في تشكيلة الشارقة، حيث لم ينجح ريكاردو جوميز وريان مينديز وشوكوروف في سد الفراغ الكبير الذي تركه اللاعب البرازيلي، ولا سيما من ناحية إيجاد الحلول الفردية، في ظل دفاع محكم من دون أخطاء من قبل الظفرة.

وكشف مسعود سليمان مدافع الظفرة سر الفوز على الشارقة، بالقول: إن مدرب الفريق فوك رازوفيتش طلب منهم اللعب بهدوء، وعدم ارتكاب أي خطأ، لأن الشارقة يلعب منذ الموسم الماضي بطريقة واحدة، هي الدفاع ثم انتظار أخطاء الآخرين.

من جهته، رأى خالد باوزير صاحب الهدف الأول في المباراة أن إلحاق الهزيمة الأولى بالشارقة المتصدر شكلت أكبر حافز للظفرة للفوز.

ووضح من خلال المواجهة قدرة مدرب الظفرة فوك رازوفيتش، على تطويع أوراقه التي يلعب بها، مع الثبات في التشكيلة إلى حد كبير، والاعتماد على طريقة 5- 4-1، التي نجحت في أداء المرتدات والانطلاقات السريعة خاصة مع وجود البرازيلي جواو بيدرو، والتمريرات المميزة لخالد باوزير.

من جانبه، أكد الصربي رازوفيتش أن فوز الظفرة في المباراة ليس ضربة حظ، لكنه نتيجة مجهود وعمل من كل منظومة النادي، والأهم هو الاستمرار في نفس الطريق حتى نهاية الموسم.

وقال: قدمنا مباراة رائعة، ولعبنا بشكل أكثر من ممتاز، وفزنا على المتصدر، وهذا يعني أن فريقنا قوي. وأوضح مدرب الظفرة أن انتصار فريقه على الشارقة لم يكن بسبب غياب نجم الأخير كورنادو، مبيناً أنه لاعب جيد ومهم ومؤثر، ولكن فوز الظفرة جاء نتيجة عمل متواصل من الجميع.

تحمل المسؤولية

وبدروه، أكد عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة أن الجهاز الفني يتحمل الخسارة قبل اللاعبين، مشيراً إلى أن السبب في ذلك ليس الغيابات فقط. وقال: لا بد من تقبل الخسارة، وهي واردة في كرة القدم، نحن كجهاز فني نتحملها، وصحيح الغيابات مؤثرة، ولكن لاعبينا قدموا مجهوداً مقدراً في الملعب، وهنأتهم على ذلك عقب نهاية المباراة.

وأضاف العنبري أن الظفرة استحق الفوز، وهو فريق منظم وقدم مباراة رائعة.

وأوضح العنبري أن التفكير في تغيير كورنادو في فترة الانتقالات الشتوية ليس بالقرار السهل، وتمنى أن يتمكن من استمرار اللاعب البرازيلي مع الشارقة لأنه مهم للفريق وللدوري.

وكشف أن لا تفكير أبداً في ضم أي لاعب أجنبي، معتبراً أن مشكلة الشارقة مع فرق الوسط سوف تحل في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الشارقة يفكر في تدعيم الفريق في فترة الانتقالات الشتوية على مستوى المواطنين.

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فوز ثانٍ للظفرة على الشارقة



حقق الظفرة فوزه الثاني على التوالي على الشارقة بعدما كان هزمه أيضاً مع نهاية الموسم الماضي، حين تجاوزه 2-1 في نصف نهائي مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

أما لقاءات الفريقين في دوري الموسم الماضي، فقد جاءت لمصلحة الشارقة الذي تفوق ذهاباً وإياباً.



شد عضلي لإبراهيم سعيد



طمأن إبراهيم سعيد مدافع الظفرة مشجعي «الفارس» أنه بخير، وأن الإصابة التي تعرض لها هي شد عضلي فقط، وأنه سيخضع لفحوص من الجهاز الطبي للنادي لتحديد فترة العلاج.