7 ميداليات إماراتية في «عربية المضمار»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصد منتخب الإمارات للدراجات 7 ميداليات ملونة، منها 4 ميداليات ذهبية وفضيتان وبرونزية في البطولة العربية للمضمار التي تقام حالياً القاهرة. ونالت صفية مختار الصايغ ذهبيتين بعد حصولها على المركز الأول في سباقي المطاردة الفردية والسكراتش للشابات، كما فازت اللاعبة شيخة عيسى بالميدالية الفضية في سباق السكراتش للسيدات بعد حصولها على المركز الثاني.

ونجح منتخب الكبار بقيادة النجم يوسف ميرزا في تحقيق الميدالية الذهبية الثالثة بفوزه بالمركز الأول في سباق المطاردة الفرقية بعد أداء متميز وتفوق واضح لنجومه يوسف ميرزا وجابر المنصوري وسيف معيوف وماجد البلوشي ووليد النقبي، كما واصل النجوم أحمد المنصوري ومحمد المنصوري وخالد معيوف التفوق والإبداع، ونجحوا في تحقيق الميدالية الذهبية الرابعة بفوزهم ببطولة سباق السرعة الفرقية بجدارة.

ورغم قوة المنافسة في سباقات الشباب إلا أن نجومنا الواعدين حارب محمد محراب وعلي حميد محراب وراشد المنصوري بذلوا جهوداً مضاعفة تكللت بالنجاح بفوزهم بميداليتين بروزيتين في سباقي المطاردة الفرقية والسرعة الفرقية.

وحرص أسامة أحمد الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات على الاتصال بالبعثة وتهنئة اللاعبين واللاعبات والجهاز الفني والإداري على النتائج المشرفة والباهرة التي حققوها في اليوم الأول للبطولة، والتي أكدت استعدادهم الجيد، وحرصهم على تحقيق النتائج التي تؤكد تفوقهم .