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الجزيرة يلحق الهزيمة ببني ياس في الشامخة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشامخة: أحمد السيد

تعرض بني ياس للهزيمة الأولى هذا الموسم على استاد الشامخة، بعد أن خسر أمام الجزيرة بهدفين مقابل هدف.

ولم يتعرض بني ياس للخسارة على ملعبه منذ 12 إبريل/ نيسان الماضي، عندما خسر أمام الشارقة بهدفين مقابل هدف في الجولة 20 في مرحلة الإياب من الدوري.

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سجل هدفي الجزيرة سالم الحمادي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 44، وعلي مبخوت من ركلة جزاء «71»، فيما سجل لبني ياس الإسباني بيدرو كوندي «40».

يذكر أن علي مبخوت شارك في الدقيقة 70 من المباراة، بعدما عاد مؤخراً من الإصابة.

وصعد الجزيرة إلى النقطة 23 في المركز الثالث، وفي المقابل تجمد رصيد بني ياس عند 11 نقطة في المركز العاشر.

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