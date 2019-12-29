«الكلاسيكو» عيناوي بهدفين نظيفين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

نجح العين في العودة إلى سكة الانتصارات بتغلبه على الوحدة بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس في «الكلاسكيو» الذي احتضنه استاد آل نهيان، ورفع الزعيم رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع، وتجمد رصيد العنابي عند نقاطه ال 14 في المركز الثامن.

وجاء الهدف الأول عن طريق عبدالله الرفاعي بالخطأ في مرماه، والتوغولي لابا في الدقيقة 93، ليتربع الأخير على عرش الهدافين بعشرة أهداف.

جاءت المباراة قوية بين الطرفين وشهدها 5326 مشجعاً، وتألق فيها حارس العين خالد عيسى بشكل لافت، ولاسيما أمام كرات تيجالي ومنصور الحربي، أما أخطر فرص العين عدا الهدفين فكانت تسديدة محمد عبدالرحمن التي اصطدمت بالقائم الأيسر .