سعيد بن صقر القاسمي يتوج الفائزين في مهرجان كلباء الرياضي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

بحضور الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في خورفكان، رئيس نادي اتحاد كلباء، انطلقت مساء أمس فعاليات النسخة الأولى لمهرجان كلباء الرياضي، والذي ينظمه نادي اتحاد كلباء برعاية الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في كلباء، بمشاركة 700 رياضي من الجنسين، واشتمل المهرجان على العديد من الفعاليات بدءاً بمسابقة المشي من جوار ميدان العلم، وسباق الطريق من أمام مبنى جامعة الشارقة فرع كلباء، مروراً ببعض الأماكن السياحية في المدينة مثل بحيرة كلباء، ومحمية الحفية والقرم، ومشروع واجهة كلباء المائية ثم العودة إلى نقطة الانطلاقة.

كما تخللت المهرجان عروض متنوعة لرياضات الدفاع عن النفس، ومنافسات في لعبة الشطرنج والجولف والسهم، وعروض لنادي الصقارين، فضلاً عن بعض المعارض المصاحبة للسيارات الكلاسيكية والدراجات النارية وجناح للأسر المنتجة بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة.

وفي ختام المهرجان توج الشيخ سعيد بن صقر القاسمي الفائزين في السباق الرئيسي، بحضور الدكتور خالد سيف الزعابي رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، و محمد عبيد اليماحي نائب رئيس شركة كرة القدم، وعبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، عبدالله خلفان النقبي والي منطقة النحوة، ومحمد خميس النقبي نائب والي منطقة شيص، وحشد من المسؤولين والأهالي.

وأسفرت نتائج السباق عن فوز مبارك راشد المراشدة بالمركز الأول في منافسات فئة المواطنين الرجال، وحل خليفة النعيمي ثانياً، وعبدالله ربيع ثالثاً، ونال سعود جمعة الزعابي المركز الرابع، وصالح السويدي خامساً. وفي فئة السيدات توجت رقية المرزوقي بالمركز الأول، ونالت شمسة القاسمي المركز الثاني، وصالحة البسطي المركز الثالث، وحمدة البسطي المركز الرابع.

أما على صعيد المقيمين، فأحرز أنور الغوز المركز الأول، وحل جاكو كوسيجي ثانياً، وبوعلان العيساوي ثالثاً، وعبدالعالي بوعزاوي المركز الرابع، وإسماعيل الخرشي المركز الخامس. ولدى السيدات كان المركز الأول من نصيب العداءة مروى نصري من تونس، كما شمل التكريم أصغر متسابقة في الجري العداءة سجى أحمد، وتبلغ من العمر 9 سنوات، وأكبر مشارك في المهرجان، وتقاسمها الأخوان موسى عبدالله وإبراهيم عبدالله.

وأكد سعيد المزروعي نائب رئيس نادي اتحاد كلباء، رئيس اللجنة المنظمة، خلال كلمته في مستهل الكرنفال سعادته بالتجاوب الكبير الذي وجدته فكرة المهرجان الرياضي الأول في كلباء.