الرمادي: التحكيم كاد يحرمنا من الفوز المستحق على حتا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: محمود شرف

أكد عجمان أنه استعاد الكثير من بريقه الذي ظهر عليه في بداية الموسم، بعدما فاز على حتا 3-1 أمس الأول في استاد راشد بن سعيد ضمن الجولة 11 من دوري الخليج العربي ليرفع رصيده إلى 12 نقطة ويبتعد عن القاع الذي كان قريباً منه قبل جولتين.

وبدأ عجمان الدوري بجمع 7 نقاط في أول 3 جولات، ثم تراجع بشكل رهيب، حيث عجز عن الفوز في 7 مراحل متوالية، قبل أن يفعلها أمس الأول بعد غياب ناهز الشهرين ونصف الشهر.

كان «البرتقالي» بدأ انتفاضته في الجولة العاشرة بتعادله مع الشارقة 1-1، ثم استكملها بعرض مميز جداً أمام حتا، حيث قدم مباراة مثالية دفاعياً وهجومياً، وتألق منه بشكل لافت الثنائي الإفريقي تراولي ووليام أوسو.

وكان تراولي خصوصاً حالة استثنائية حين سجل هدفين وكان وراء الهدف الثالث، كما تحرك كما لم يتحرك من قبل ومعه فاندر وأوسو، وبقية اللاعبين الذين شاركوا في اللقاء وكانوا أبطالاً بحق.

أما حتا فقدم أحد أسوأ عروضه، فافتقد المبادرة وكان لعبه سلبياً للغاية، ليبقى في المركز الثالث عشر قبل الأخير، وهو مكان يهدد فعلياً بقاءه، ولاسيما أن الفرق الأخرى التي تعلوه في الترتيب تستمر في الابتعاد عنه.

من جهته، أكد أيمن الرمادي مدرب عجمان أن «البرتقالي» لعب مباراة ممتازة من خلال حسن تمركز اللاعبين، واستحق الفوز عن جدارة.

وقال المدرب المصري: حتا قدم مباريات جيدة في السابق، وامتاز بالسيطرة، لكن أمامنا استطعنا القضاء على خطورته وحجمناه، وجعلناه يلعب بشكل سلبي وليس إيجابياً.

وانتقد الرمادي بشدة التحكيم، وقال إنه كاد يتسبب بخسارة فريقه للمباراة، بعد خطأين وقع بهما مع حكام الفيديو «الفار».

وكان الحكم أعاد ركلة جزاء لحتا صدها حارس عجمان في المرة الأولى، قبل أن يسجل منها «الإعصار» هدفاً في المحاولة الثانية، كما قام الحكم بإلغاء ركلة جزاء لعجمان بعد العودة لتقنية «الفار»،علماً أن خبير التحكيم سالم سعيد أكد أن الحكم أخطأ في تقدير الحالتين.

وتابع الرمادي: نال الحارس علي الحوسني إنذاراً غير مستحق ومن غير وجه حق سيبعده عن المباراة المقبلة.

وفسر الرمادي أن الحوسني كانت وقفته صحيحة عندما تحرك لصد ركلة الجزاء، حيث كانت قدمه ثابتة على الخط والثانية متحركة، وسأل المدرب المصري: لماذا أعاد الحكم الركلة وأعطى إنذاراً لعادل.

ثم عاد الرمادي للتأكيد أن عجمان كان يستحق ركلة جزاء عندما كانت النتيجة 1-1، ومع ذلك تراجع الحكم عن احتسابها بعدما راجع «الفار».

وقال الرمادي: بالنسبة لركلة الجزاء لو اجتمع عشرة أشخاص في مقهى، سيقولون إن هذه ليست بركلة جزاء، وحتى لو جاء ألف سيقولون نفس الكلام، والمشكلة ان حكمين، واحد خلف الفيديو، والثاني في الملعب قالا انها ليست ركلة جزاء، بعد الرجوع ل«الفار».

وأكد الرمادي: أنا فائز اليوم ومع ذلك أتحدث عن التحكيم لأن هناك مشكلة وخطأ حصل كاد أن يكلفنا عدم الفوز في اللقاء، وعلينا ان نسأل: لماذا استدعى حكم الفار الحكم الرئيسي على حالة واضحة ولاتستحق التفسير؟.

واستطرد الرمادي: أنا متضايق جداً لأن التحكيم كاد «يخرب» علينا المباراة.

وأكد الرمادي أن عجمان سيعود إلى مستواه المعهود قريباً بعد أن مر سابقاً بظروف صعبة من إصابات وغيرها.

من جهته، قال اليوناني كونتيس مدرب حتا: أنا غاضب من النتيجة وأتأسف على الأداء اليوم، لم نكن موفقين أبداً في مباراة مهمة بالنسبة لنا، وتعتبر من النهائيات والمواجهات المصيرية أمام فريق كان يشبهنا في النقاط والترتيب، كان من المفترض ان نحصد نتيجة جيدة في مثل هذه المباريات.

وتابع: لاأعرف الأسباب التي جعلتنا نظهر بهذا الأداء، لم نكن نستحق الفوزأبداً، فطريقة لعبنا كانت بطيئة، في حين لعب عجمان بقتالية كبيرة، ويمكن أن يكون توالي الهزائم أحبط اللاعبين، وعلى كل الأحوال نحتاج إلى حل سريع في حال أردنا البقاء بدوري المحترفين.

ونفى كونتيس رداً على سؤال ان يكون تلقى أي عرض من اتحاد الكرة لتولي مهمة مساعد مدرب «الأبيض» يوفانوفيتش، ولاسيما أنهما سبق أن عملا معاً في نادي النصر.

وقال كونتيس: أنا مدرب الآن في نادي حتا وأنا سعيد هنا.