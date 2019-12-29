النصر يهزم الفجيرة بهدف خميس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز النصر بصعوبة بالغة على ضيفه الفجيرة 1-صفر في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد آل مكتوم، ورفع «العميد»رصيده إلى 20 نقطة، مقابل 9 للفجيرة.

يدين «العميد» بفوزه إلى مدافعه محمود خميس الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 67 من ركلة حرة رائعة.

جاء الشوط الأول لمصلحة النصر لكن دفاع الفجيرة كان مميزاً لينتهي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، واصل النصر ضغطه الهجومي، وتصدى القائم والعارضة لتسديدتي ليما، وألفارو نيجريدو في الدقيقتين 51 و64، وشهدت الدقيقة 67 تسجيل المتألق محمود خميس هدفاً جميلاً لمصلحة أصحاب الأرض من ركلة حرة مباشرة سكنت الزاوية اليمنى لحارس الفجيرة، وكاد سعيد سويدان يضاعف النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 80 إلا أن حكم المباراة ألغى هدفه بداعي التسلل، لتمر الدقائق المتبقية من المباراة وينتهي اللقاء بفوز مهم ل«العميد».