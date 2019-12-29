شكرا لقرائتكم خبر عن مبادلة ترعى السباق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حظي سباق أمس برعاية مجموعة مبادلة، وهي ضمن مجموعة الشركات والمؤسسات التي ترعى كافة مراحل المهرجان، بدءاً بسباق السيدات الذي أقيم أمس الأول، مروراً بسباق الإسطبلات الخاصة، وسباق جميلتي، ونهاية بالسباق الرئيسي الذي يقام السبت المقبل.

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