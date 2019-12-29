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الوصـل يزيـد أزمـة «النسـور»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: علي البيتي

حول الوصل تأخره صفر-1 أمام خورفكان إلى فوز 3-1 أمس بملعب كلباء، ورفع «الإمبراطور» رصيده إلى 15نقطة، وبقي «النسور»برصيد أربع نقاط ليبقى في المركز الأخير ومن دون فوز للمباراة 11 توالياً.

صعبت الخسارة الجديدة مهمة الفريق الأخضر اكثر في صراع البقاء، فيما منح الفوز«الإمبراطور» ثقة اكبر لإنهاء الدوري في مركز جيد.

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كان خورفكان البادئ بالتسجيل عن طريق دودو في الدقيقة 14،حيث استغل اللاعب البرازيلي تمريرة فهد حديد وركن الكرة يمين حميد عبدالله، وعادل الوصل عن طريق الإكوادوري فرناندو غايبور( 49).

وعاد اللاعب نفسه ليعطي التقدم ل«الإمبراطور» في الدقيقة 61، وأضاف ويلتون سواريس الثالث في الدقيقة 90.

وكان الشوط الثاني شهد فرصاً مهدرة أيضاً لخورفكان خاصة من جانب اللاعب محمد مال الله الذي شارك مكان فهد حديد.

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