الأهلي يتخطى عقبة بلاتينيوم بهدفين مقابل لا شئ

حقق فريق الأهلي الفوز، على ضيفه بلاتينيوم بطل زيمبابوي، بنتيجة 2- صفر، في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا .
وارتفع رصيد الأهلي إلي 6 نقاط، خلف النجم الساحلي بنفس النقاط، وبفارق الأهداف عن الهلال السوداني وبنفس النقاط.
وأحرز وليد سليمان الهدف الأول في الدقيقة 8، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 69.
وشهدت المباراة، مشاركة رامي ربيعة وحسين الشحات ومحمود متولي بدلا من سعد سمير وجونيور أجايي ووليد سليمان.
وخرج الثلاثي للإصابة، باشتباه في قطع بوتر أكيلس لسعد سمير وإصابة جونيور أجايي في العضلة الخلفية وشكوي وليد سليمان من إجهاد الخلفية.
تقدم فرق الأهلي في الدقيقة 8، بهدف من عرضية علي معلول من الناحية اليسري، يحولها وليد سليمان برأسه لتسكن شباك حارس بلاتينيوم .
في الدقيقة 6، أضاف وليد سليمان الهدف الثاني من ضربة جزاء، حصل عليها أحمد الشيخ من عرقلة عن طريق مدافع بلاتينيوم .
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