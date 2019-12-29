الاسماعيلي يضع قدما في نصف نهائي بطولة الأندية العربية









اسماء السيد - وضع الاسماعيلي المصري قدما في نصف نهائي بطولة الاندية العربية لكرة القدم "كأس محمد السادس للأندية الأبطال" بفوزه على مضيفه مواطنه الاتحاد السكندري 1-صفر على ملعب الاسكندرية في ذهاب الدور ربع النهائي.

وسجل محمد الشامي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 33.

ويلتقي الفريقان ايابا بالإسماعيلية في 24 كانون الثاني/يناير المقبل.

وجاء الشوط الاول متوسطا فنيا، وتأثر الاداء بسوء حالة ارضية الملعب بفعل الامطار، وتبادل الفريقان السيطرة والاستحواذ، وانحصر اللعب في وسط الملعب مع تفوق للاعبي الاتحاد الاسكندري، وان افتقدت هجماتهم للفاعلية على مرمي الاسماعيلي الذى تراجع لاعبوه للدفاع لامتصاص حماس اصحاب الارض، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.

Advertisements

ومن احدى الهجمات المرتدة تقدم الضيوف عن طريق الشامي بتسديدة فشل الحارس عماد السيد في التصدي لها وعانقت شباكه (33).

وضغط الاتحاد لإدراك التعادل، وشكل الثلاثي خالد قمر واحمد رفعت والأوغندي ايمانويل اوكوي خطورة على مرمي محمد مجدي الذى تصدي لتسديدة العاجي رزاق سيسيه (59).

وانحصر اللعب في وسط الملعب وافتقدت هجمات الاتحاد السكندري للمسة الاخيرة على المرمى بسبب التسرع وتألق الحارس مجدي، ولم يستغل لاعبو الاسماعيلي الاندفاع الهجومي لأصحاب الارض بهجمات مرتدة لمضاعفة النتيجة وتراجعوا للدفاع حفاظا على هدف التقدم.

ملخص المباراة: