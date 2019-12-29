شباب الاهلي يكتسح الاتحاد بخماسية ويتصدر الدوري الإماراتي









اسماء السيد - صعد شباب الاهلي الى الصدارة بعدما اكتسح ضيفه الاتحاد كلباء 5-صفر منها ثلاثية لمهاجمه الدولي احمد خليل السبت في ختام المرحلة الحادية عشرة من الدوري الاماراتي لكرة القدم.

وسجل احمد خليل (26 و49 و90+4) والسويسري دافيد مارياني(90+1) والبرازيلي ليوناردو دا سيلفا (90+2) الاهداف.

وتصدر شباب الاهلي الترتيب برصيد 26 نقطة بفارق نقطتين عن الشارقة الذي كان خسر امام الظفرة 1-3 الجمعة في افتتاح المرحلة ليتخلى عن المركز الاول للمرة الاولى منذ 36 مرحلة، منها 26 في الموسم الماضي الذي احرز فيه اللقب.

كما كانت المباراة فرصة لاحمد خليل لتسجيل "هاتريك"ومصالحة جماهير فريقه التي هتفت ضده في المرحلة التاسعة بعد التعادل مع الوصل 1-1، وخرج على اثرها اللاعب الدولي عن طوره ودفع بيده باحد الاداريين وحاول الصعود الى المدرجات للرد على من يشتمه.

وقال افضل لاعب في اسيا عام 2019 "في بعض الاحيان يفقد اللاعب اعصابه عندما لا يظهر بالمستوى المطلوب، وما حصل سابقا اصبح من الماضي، لان المشجع الذي يعاتبني يكون يحبني".

واعتبر خليل ان "الصدارة لا تعني اي شيء، فالدوري طويل ومازال في الملعب، وعلى شباب الاهلي ان يخدم نفسه في المباريات المقبلة ولا ينتظر الهدايا من احد".

وحسم العين قمته مع مضيفه الوحدة لصالحه بهدفين لعبدالله الرفاعي (42 بالخطأ في مرماه) والتوغولي لابا كودجو (90).

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وبقي العين ثالثا برصيد 21 نقطة مقابل 14 للوحدة الثامن.

وحول الجزيرة الثالث تاخره امام مضيفه بني ياس بهدف الاسباني بيدرو كوندي (39) الى فوز ثمين بهدفين سجلهما سالم علي (44 بالخطأ في مرماه) وعلي مبخوت (71 من ركلة جزاء).

ورفع الجزيرة رصيده الى 23 نقطة، وتراجع بني ياس للمركز العاشر وله 11 نقطة.

وفاز النصر الخامس (20 نقطة) على ضيفه الفجيرة بهدف محمود خميس في الدقيقة 67، والوصل على مضيفه خورفكان بثلاثة اهداف للاكوادوري فرناندو غايبور (49 و61) والبرازيلي ويلتون سواريس (90) مقابل هدف للبرازيلي رافائيل دودو (14).

ملخص مباراة شباب الاهلي واتحاد كلباء:

أهداف مباراة العين والوحدة: