الإسباني روبرت مورينو يقترب من قيادة موناكو الفرنسي

أعلن العديد من التقارير الصحفية أن روبرت مورينو المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا يقترب من التعيين كمدرب لفريق نادى موناكو الفرنسي خلفا للبرتغالي ليوناردو جارديم الذي تم أقالته، من منصبه في أكتوبر 2018 بسبب النتائج المخيبة، والذي فشل في تحسين نتائج الفريق.

وقد ذكر تقرير نشرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن مورينو والذي رحل عن قيادة منتخب إسبانيا بعد قيادته الماتادور للتأهل إلى أمم أوروبا “يورو 2020” بعد عودة المدرب السابق لويس انريكي والذي تولي قيادة الجهاز الفني لموناكو.

ويمتلك فريق موناكو رصيد 28 نقطة ويحتل بها المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما يأتي في صدارة جدول الترتيب نادي باريس سان جيرمان برصيد 45 نقطة