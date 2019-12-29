مانشستر يونايتد يحقق الفوز على بيرنلى بهدفين نظيفين

استطاع فريق مانشستر يونايتد من تحقيق فوزا صعبا على مضيفه بيرنلى بهدفين نظيفين، بالمباراة التي أقيمت بينهم على ملعب “تيرف مور” ضمن مواجهات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

حبث استطاع مانشستر يونايتد من احراز الهدف الأول عن طريق المهاجم الفرنسي أنتونى مارسيال بالدقيقة 44 من زمن اللقاء، وبذلك حقق الهدف السابع له هذا الموسم فى البريميرليج، والعاشر له بجميع البطولات، وبعدها استطاع ماركوس راشفورد الهدف الثاني من انفراد صريح في الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع، وينتهي اللقاء بنتيجة 2-0.

وبعد الفوز الذي حققه مانشستر يونايتد أصبح يمتلك رصيد 31 نقطة، ويحتل بها المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي “البريميرليج” بينما جاء فريق بيرنلى المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة.