شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة المصرى وبيراميدز اليوم الأحد 29 / 12 /2019 بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق المصرى البورسعيدى نظيره بيراميدز على ستاد الاسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها السابعة عشرة، في مواجهة مصرية بصبغة أفريقية يدخلها الفريقين بحثا عن حسم التأهل لنصف نهائى البطولة ، ويتصدر بيراميدز صدارة المجموعة الاولى برصيد 6 نقاط فيما يحل المصرى البورسعيدى ثانياً بستة نقاط أيضاً ولكن فارق الاهداف لصالح الفريق السماوى بينما يقبع رينجرز النيجيرى ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع بدون نقاط . موعد مباراة المصرى البورسعيدى وبيراميدز موعد مباراة المصرى البورسعيدى وبيراميدز تقام مباراة المصرى البورسعيدى وبيراميدز فى تمام السادسة مساء اليوم الاحد على ستاد الاسكندرية وسط حضور ألف مشجع من أنصار الفريق البورسعيدى ، ويعيش الفريقين واحدة من أصعب فتراتهم على الصعيد المحلى بعدما تراجعت نتائجهم فى الدوري بشكل لافت للنظر ، المصري خاض تسعة مباريات هذا الموسم فاز في ثلاثة مباريات وتعادل في مباراتين وخسر أربعة مباريات كان آخرها الفوز على الطلائع بهدف دون رد، ليحتل الفريق البورسعيدى المركز العاشر برصيد 11 نقطة ، أما بيراميدز خاض عشرة مباريات فاز في أربعة لقاءات، وتعادل مثلهم وخسر في مباراتين ليتراجع للمركز الخامس برصيد 16 نقطة. Advertisements التشكيل المتوقع للمصرى أمام بيراميدز التشكيل المتوقع للمصرى أمام بيراميدز وطالب إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى لاعبيه بمواصلة قطار الارقام القياسية وخطف انتصار يصعد بالفريق للدور التالى بالبطولة ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى أمام بيراميدز مكون من : " أحمد مسعود ، أمامه الرباعى حسن على وإسلام أبو سليمة ومحمود حمد ومحمد كمال عبد الواحد فى الخط الخلفى، وإيزى إيميكا وإسلام عطية وسعيدو صنبورى وأحمد ياسر وفى الهجوم مفتاح طقطق وأوستن أموتو". الظهور الأول للكرواتى انتى تشاتشيش مع بيراميدز الظهور الأول للكرواتى انتى تشاتشيش مع بيراميدز فى المقابل تعد مباراة الليلة الظهور للكرواتي انتي تشاتشيتش مديراً فنياً لبيراميدز بعد رحيل الفرنسى ديسابر بسبب تراجع النتائج ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام المصرى مكون من :"المهدي سليمان - محمد حمدي - عمر جابر- علي جبر - أحمد أيمن منصور -إبراهيم حسن- عبد الله السعيد - إيريك تراوري - أحمد توفيق - نبيل عماد دونجا -جون أنطوي".

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