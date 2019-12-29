شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى: الإصابات تأتى بسبب ضغط المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف خالد محمود طبيب فريق الأهلى، أن الإصابات التى يتعرض لها لاعبو الفريق الأحمر خلال المباريات بسبب ضغط المباريات، حيث يتواجد فارق 3 أيام فقط بين المباراة والأخرى.

ووصف خالد محمود خلال تصريحات إعلامية، أن مباريات الدورى المصرى و دورى أبطال أفريقيا و بطولة الكأس والسفر واللعب كل ثلاث أيام بـ "الانتحار ".

وتعرض الثنائى سعد سمير و النيجيرى جونيور أجاى خلال الشوط الأول من مباراة الأهلى و بلاتينيوم الزيمبابوى فى دورى أبطال أفريقيا مما أدى الى تبديلهم لعدم الفدرة على استكمال اللقاء.

يستعد فريق الاهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر الى العودة للتدريبات اليوم بدون راحة لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى حيث حقق الفريق الاحمر فوزًا هامًا على حساب بلاتينيوم الزيمبابوى بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، السبت، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وسجل الثنائية الحمراء وليد سليمان فى الدقيقة التاسعة من رأسية مُتقنة وفى الدقيقة 70 من ضربة جزاء، وبذلك يرتفع رصيد الاهلى إلى 6 نقاط وهو نفس رصيد ناديى النجم الساحلى التونسى والهلال السودانى فيما يقبع بلاتينيوم فى ذيل المجموعة بدون رصيد من النقاط.

موعد مباراة الأهلى القادمة فى الدورى المصرى

يلاقى الأهلى نظيره مصر المقاصة ضمن مباريات الجولة الحادية عشر والمقرر لها يوم الاربعاء القادم الموافق 2 يناير من الشهر المقبل والتى يستضيفها ستاد السلام .

موعد مباراة الاهلى المقبلة فى بطولة دورى أبطال أفريقيا

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يتوجه الاهلى الى زيمبابوى لخوض مباراة أمام بلاتينوم يوم السبت 11 يناير 2020 ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بدورى أبطال افريقيا.

رفض السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، منح لاعبيه راحة من التدريبات عقب الفوز على بلاتينيوم الزيمبابوى مساء اليوم.

وقرر فايلر استئناف الفريق الأحمر فى الواحدة ظهر غد الأحد على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة المقبلة.

وصل وليد سليمان لاعب فريق الأهلى الى رقما قياسيا بعدما أحرز هدفين فى شباك بلاتينيوم خلال أحداث المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأنفرد وليد سليمان بالمركز الرابع على قائمة الهدافين التاريخين للأهلى فى أفريقيا برصيد 19 هدفا متخطيا محمد بركات وأمادو فلافيو اللذان أحرزا 18 هدفا.

ويتصدر محمود الخطيب القائمة برصيد 37 هدفا فى البطولات الأفريقية ويأتى أبو تريكة فى المركز الثانى برصيد 32 نقطة وعماد متعب فى المركز الثالث برصيد 28 هدفا.