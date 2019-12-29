شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة فى هجوم طنطا أمام أف سى مصر بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى أيمن المزين المدير الفنى لفريق طنطا لحل أزمة الهجوم فى تشكيل أبناء السيد البدوى خلال المباراة المقبلة أمام أف سى مصر فى بطولة الدورى المصرى.

وقام أيمن المزين بوضع الحلول الهجومية للاعبى الفريق صناع العب خلال تدريبات الفريق اليوم والقيام بجمل تكتيكة لتعويض المهاجم.

وجاء هذا بسبب غياب الرباعى الهجومى لفريق طنطا إسلام فؤاد و محمد جودة و هشام شعبان و ميدو جمال للاصابة خلال الفترة الماضية وعدم الاعتماد على السنغالي ضيوف بعد المستوي الغير جيد الذي ظهر به خلال المباريات السابقة.

أستقرت الحالة الصحية للاعب هشام شعبان مهاجم طنطا عقب الاشعة المقطعية التى خضع لها والتى أثبت تعرضه لارتشاح خفيف فى المخ عقب تعرضه للاصابة فى مران الفريق أستعدادا لمواجهة أف سى مصر فى الدورى المصرى.

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وتعرض هشام شعبان مهاجم الاهلى والمعار الى نادى طنطا لمدة موسم للإصابة بارتجاج فى المخ نتيجة اصطدام رأسه بكرة قوية أثناء التدريبات وجاءت الاسعافات الأولية للمهاجم هشام شعبان ثم تم نقلة الى وحدة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة القريبة من مقر التدريب .

ويلاقى فريق أف سى مصر نظيرة طنطا ضمن مباريات الجولة الحادى عشر من بطولة الدورى المصرى والمقرر لها يوم الاثنين 30 ديسمبر من الشهر الجارى على ستاد الكلية الحربية .

ويحتل فريق طنطا المركز الحادى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 10 نقاط بينما ياتى فريق أف سى مصر بالمركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط .

يسعى مسئولو طنطا بالإتفاق مع الجهاز الفنى بقيادة أيمن المزين على دعم مركزى المهاجم والجناح الأيسر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.