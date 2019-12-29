شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاهلى المقبلة فى الدورى وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق الاهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر الى العودة للتدريبات اليوم بدون راحة لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى حيث حقق الفريق الاحمر فوزًا هامًا على حساب بلاتينيوم الزيمبابوي بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس ، السبت، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وسجل الثنائية الحمراء وليد سليمان في الدقيقة التاسعة من رأسية مُتقنة وفي الدقيقة 70 من ضربة جزاء، وبذلك يرتفع رصيد الاهلي إلى 6 نقاط وهو نفس رصيد ناديي النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني فيما يقبع بلاتينيوم في ذيل المجموعة بدون رصيد من النقاط.

موعد مباراة الاهلى القادمة فى الدورى المصرى

يلاقى الاهلى نظيرة مصر المقاصة ضمن مباريات الجولة الحادية عشر والمقرر لها يوم الاربعاء القادم الموافق 2 يناير من الشهر المقبل والتى يستضيفها ستاد السلام .

موعد مباراة الاهلى المقبلة فى بطولة دورى أبطال أفريقيا

يتوجه الاهلى الى زيمبابوى لخوض مباراة أمام بلاتينوم يوم السبت 11 يناير 2020 ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بدورى أبطال افريقيا.

رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبيه راحة من التدريبات عقب الفوز على بلاتينيوم الزيمبابوي مساء اليوم.

وقرر فايلر استئناف الفريق الأحمر في الواحدة ظهر غد الأحد على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة المقبلة.