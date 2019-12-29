شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الاهلى فى دورى الابطال بعد الثنائية فى بلاتينيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعد فريق الأهلى للمركز الثانى بترتيب مجموعته بدورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز على بلاتينيوم الزيمبابوي بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات، وسجل الثنائية الحمراء وليد سليمان في الدقيقة التاسعة من رأسية مُتقنة وفي الدقيقة 70 من ضربة جزاء.

وجاء ترتيب مجموعة الأهلى كالتالى.. النجم الساحلى فى المركز الأول بـ 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن الأهلى صاحب المركز الثانى والهلال السودانى الحاصدين نفس العدد من النقاط، فيما يقبع بلاتينيوم في ذيل المجموعة بدون رصيد من النقاط.



ترتيب مجموعة الأهلى

وضم تشكيل الأهلي كلاً من:- حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: أحمد فتحي - سعد الدين سمير - أيمن أشرف - علي معلول، خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - وليد سليمان - أحمد الشيخ - جونيور أجاي، خط الهجوم: وليد أزارو. وضم تشكيل بلاتينيوم كلًا من:- حراسة المرمى: والاس ماكلاني، خط الدفاع: كاونا تشيكوري - ويليام ستيما - جيفت بيلو - رفائيل موتوبيوا، خط الوسط: كيلفين مادزونجي - ديفون تشافا - نسيالا - ألبيرت إيوني، خط: نيفر تيجاري - ريدويل.

تشكيل الأهلى وبلاتينيوم

أحداث الشوط الاول

وبدأ الاهلي اللقاء بشكل مُكثف للغاية بحثاً عن هدف مبكر وهاجم بقوة عن طريق أحمد الشيخ الذى أهدر فرصة تسجيل هدف في الدقائق الأولى بعدما تلقى تمريرة جيدة في الدقيقة الرابعة لكنها سددها ضعيفة لينقذها حتارس الضيوف.

واصل الاهلي هجماته على مرمى بطل زيمبابوي ونجح وليد سليمان من تسجيل هدف رائع في الدقيقة التاسعة بعدما أحسن التعامل مع عرضية على معلول وأسكنها برأسه في شباك الضيوف.

Advertisements

حاول الفريق الزيمبابوي بعد الهدف العودة للمباراة ومنافسة الاهلي لكن الأخير أحسن التعامل مع هجمات بلاتينيوم ، وتعرض ثنائي الأهلي سعد سمير وعلى معلول لأصابات مختلفة وتماثل معلول للشفاء فيما خرج سعد سمير على "نقّالة".

وفي الدقيقة 16 خرج سعد سمير للأصابة وشارك رامى ربيعة بدلاً منه ، وبعدها بدقائق طاردت لعنة الاصابة مرة أخرى وخرج جونيور أجاي للأصابة وشارك حسين الشحات بدلاً منه .

وواصل الاهلي سيطرته على اللقاء وأهدر أحمد الشيخ فرصة تسجيل هدف ثاني ، وهدد لاعبو الأحمر مرمى الضيوف أكثر من مرة فيما لجأ بطل زيمبابوي للهجمات المرتدة، وشن فريق بلاتينيوم هجمة خطرة وعرضية من الجانب الايمن لكن رامي ربيعة نجح في التصدى للكرة وإرجاعها لمحمد الشناوي.

تراجع أداء الاهلي بشكل واضح بشكل منح الفرصة للضيوف لأن يفرضوا أنفسهم بشكل واضح على اللقاء وهددوا مرمى محمد الشناوي بأكثر من كرة ، ويتواصل الاداء المتواضع من الاهلي لينتهي الشوط الأول بتقدم الاهلي بهدف نظيف.

أحداث الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني هادئة ايضاً من جانب الاهلي كما أنتهى الشوط الأول وتعرض وليد أزاور لأصابه بسيطة وتلقي العلاج قبل أن يستكمل المباراة.

أستعاد الاهلي السيطرة على زمام الأمور مرة أخرى بعدما إنتفض وأمتلك منطقة وسط الملعب وهدد مرمى الضيوف أكثر من مرة بعكس الحال تماماً في نهايات الشوط الأول وبدايات الشوط الثاني.

الهجوم الأهلاوي أسفر عن هدف أحمر من ضربة جزاء في الدقيقة 70 بعدما أحتسب الحكم ضربة جزاء لأحمد الشيخ سدد منها وليد سليمان هدف الأهلي الثاني، ونشط أداء الضيوف مرة أخرى لكن دون خطورة وشارك محمود متولي بعد غياب طويل للأصابة بدلاً من وليد سليمان في الدقيقة 80 وواصل الاهلي سيطرته على اللقاء وأهدر أكثر من فرصة وكان أخطرها عن طريق وليد أزارو الذى لم يستغل تمريرة على معلول الرائعة لينتهي اللقاء بفوز الاهلي بثنائية نظيفة.