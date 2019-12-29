فايلر يدفع بـ"على معلول" فى مركز جديد بمواجهة الأهلى وبلاتينيوم

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مباراة الأهلي وبلاتينيوم بطل زيمبابوي دفع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بالنجم علي معلول في مركز جديد يختلف عن مركزه الأصلي الظهير الأيسر.

واستبدل فايلر وليد سليمان قبيل نهاية المباراة دفع بمحمود متولي الذي لعب كمساك بجوار رامي ربيعة لينتفل ايمن اشرف لمركز الظهير الأيسر ويلعب علي معلول في الدقائق الأخيرة بمركز صانع الألعاب، وظهر اللاعب بشكل جيد.

وشهدت مباراة بلاتينيوم تألق لافت من علي معلول ،كما نجح الدولي التونسي في صناعه هدف الفريق الأول لوليد سليمان.

وفاز الأهلى على بلاتنيوم بهدفين نظيفين في المواجهة التي اقيمت بين الفريقين مساء اليوم السبت علي ملعب السلام والتي جاءت ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا.

صعد فريق الأهلى للمركز الثانى بترتيب مجموعته بدورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز على بلاتينيوم الزيمبابوي بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات، وسجل الثنائية الحمراء وليد سليمان في الدقيقة التاسعة من رأسية مُتقنة وفي الدقيقة 70 من ضربة جزاء.

وجاء ترتيب مجموعة الأهلى كالتالى.. النجم الساحلى فى المركز الأول بـ 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن الأهلى صاحب المركز الثانى والهلال السودانى الحاصدين نفس العدد من النقاط، فيما يقبع بلاتينيوم في ذيل المجموعة بدون رصيد من النقاط.

وصل وليد سليمان لاعب فريق الأهلي الى رقما قياسيا بعدما أحرز هدفين في شباك بلاتينيوم خلال أحداث المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وانفرد وليد سليمان بالمركز الرابع على قائمة الهدافين التاريخيين للأهلي في أفريقيا برصيد 19 هدفا متخطيا محمد بركات وأمادو فلافيو اللذان أحرزا 18 هدفا.

ويتصدر محمود الخطيب القائمة برصيد 37 هدفا في البطولات الأفريقية ويأتي أبو تريكة في المركز الثاني برصيد 32 نقطة وعماد متعب في المركز الثالث برصيد 28 هدفا.