شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطائرة يتعادل مع بلجيكا وديا استعدادا لتصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل منتخب رجال الكرة الطائرة الأول بقيادة مديره الفنى جيدو مع نظيره البلجيكى وديا بنتيجة 2/2 فى اطار المعسكر المقام فى بلد الاخير استعدادا لخوض منتخب الفراعنة تصفيات أفريقيا، حيث تستضيف مصر تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 باستاد القاهرة بدءا من يوم7 يناير المقبل ، فيما تقام تصفيات السيدات فى الكاميرون.

ولعب المنتخبين 4 أشواط فى ظل رفض مدرب المنتخب البلجيكى استكمال الشوط الخامس ، فاز الفراعنة فى اول شوطين ، 25/23 , 25 /18 , قبل ان يفوز المنتخب البلجيكى فى الشوطين الأخرين 25/19 , 25 /20 .

وتضم قائمة اللاعبين فى المعسكر كلا من: عبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسرى و عبد الحليم عبو ورشاد شبل ومحمد عادل وعبد الرحمن سعودى ومحمد محسن وأحمد سعيد ومصطفى دبشة وعمر نجيب و أحمد عبد العال وأحمد ضياء ومحمد رضا وشريف الشرقاوى.

ووصلت بعثة منتخب الطائرة الى بلجيكا ظهر أمس الجمعة بعد انتهاء معسكر هولندا وخاض مرانا مسائيا ، حيث سيخوض الفراعنة لقاء ودى اخر أمام بلجيكا غدا الأحد قبل التوجه الى معسكر بلغاريا الاخير.

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كان أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة الطائرة قد أكد على تدخل وزارة الرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة لحل أزمة تأجيل امتحانات ثنائى المنتخب الأول للعبة أحمد سعيد ومحمد عادل بالتوسط لدى وزارة التعليم العالى.

وقال عبد الدايم إن وزارة الرياضة سترسل خطابا لوزارة التعليم العالى من أجل تأجيل الامتحانات الجامعية لثنائى المنتخب الذى يستعد لخوض تصفيات أفريقيا .

ويبدأ منتخب مصر التصفيات بمواجهة الجزائر يوم 7 يناير ثم غانا يوم 8 وتونس يوم 9 وأخيرا الكاميرون يوم 11 من الشهر نفسه .

ويتواجد مع بعثة المنتخب فى المعسكرات الخارجية شريف الشمرلى المدير الفنى للمنتخبات القومية .