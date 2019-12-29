شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يستعد لمواجهة المقاصة بدون راحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبيه راحة من التدريبات عقب الفوز على بلاتينيوم الزيمبابوي مساء اليوم.

وقرر فايلر استئناف الفريق الأحمر في الواحدة ظهر غد الأحد على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة المقبلة.

وحقق الأهلي فوزًا ثمينًا مساء اليوم السبت على نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي بهدفين دون رد في الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

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ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.