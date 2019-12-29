الاهلى يستعد لمواجهة المقاصة بدون راحة

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وقرر فايلر استئناف الفريق الأحمر في الواحدة ظهر غد الأحد على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة المقبلة.
وحقق الأهلي فوزًا ثمينًا مساء اليوم السبت على نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي بهدفين دون رد في الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
صعد فريق الأهلى للمركز الثانى بترتيب مجموعته بدورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز على بلاتينيوم الزيمبابوي بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات، وسجل الثنائية الحمراء وليد سليمان في الدقيقة التاسعة من رأسية مُتقنة وفي الدقيقة 70 من ضربة جزاء.
وجاء ترتيب مجموعة الأهلى كالتالى.. النجم الساحلى فى المركز الأول بـ 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن الأهلى صاحب المركز الثانى والهلال السودانى الحاصدين نفس العدد من النقاط، فيما يقبع بلاتينيوم في ذيل المجموعة بدون رصيد من النقاط.
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