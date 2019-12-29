شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يدخل قائمة عظماء الأهلى فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأنفرد وليد سليمان بالمركز الرابع على قائمة الهدافين التاريخين للأهلي في أفريقيا برصيد 19 هدفا متخطيا محمد بركات وأمادو فلافيو اللذان أحرزا 18 هدفا.

ويتصدر محمود الخطيب القائمة برصيد 37 هدفا في البطولات الأفريقية ويأتي أبو تريكة في المركز الثاني برصيد 32 نقطة وعماد متعب في المركز الثالث برصيد 28 هدفا.

صعد فريق الأهلى للمركز الثانى بترتيب مجموعته بدورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز على بلاتينيوم الزيمبابوي بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات، وسجل الثنائية الحمراء وليد سليمان في الدقيقة التاسعة من رأسية مُتقنة وفي الدقيقة 70 من ضربة جزاء وواصل مسيرة الانتصارات الحمراء محلياً وأفريقياً خلال الفترة الماضية وحلّق المارد الأحمر في سماء أفريقيا بفضل ثنائية الحاوي وليد سليمان.

وجاء ترتيب مجموعة الأهلى كالتالى.. النجم الساحلى فى المركز الأول بـ 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن الأهلى صاحب المركز الثانى والهلال السودانى الحاصدين نفس العدد من النقاط، فيما يقبع بلاتينيوم في ذيل المجموعة بدون رصيد من النقاط.

وقرر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الاهلى أستئناف التدريبات للفريق الأحمر في الواحدة ظهر غد الأحد على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز حيث يتصدر جدول ترتيب برصيد 24 نقطة و يسجل عدم هزيمة فى البطولة المحلية حتى الان .

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