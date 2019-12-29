شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ضد بلاتينيوم.. ظهور جيد للحكم البوروندى رغم نقص الخبرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر المهندس البوروندى جورج جاتوجاتو صاحب الـ34 عاما والحاصل على الشارة الدولية 2015 هادئا خلال إدارته لمواجهة الأهلي وبلاتينيوم الزيمبابوى التي اقيمت مساء السبت بإستاد السلام في إطار منافسات الجولة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا، وانتهت بفوز الأحمر بهدفين دون رد.

تقييم اداء الحكم - اللياقة البدنية - ( التحمل - السرعة -الارتداد – التمركز- الرشاقة والمرونة- زاوية الرؤية )

تمتع الحكم بلياقة بدنية جيدة إلا أنه تحرك بشكل عشوائي حتى أنه كان يجد صعوبة في الخروج من طريق الكرة ومحيط اللعب خاصه في الهجمات القريبة من منطقة الـ 18 وكادت الكرة ان تصطدم به اكثر من مرة وتفسد هجمة للأهلي ابرزها في الدقيقة 30 من عمر اللقاء حتى انه احتسب ركلة الجزاء للأحمر وذهب الى نقطة الجزاء بدلا من ان يذهب الى مكانه المناسب طبقا للتحرك السليم في اتخاذ القرارات المصيرية والذى يسمح له بقراءة العب وحسن التوقع وبسبب ذلك هو نقص الخبرة في اتخاذ المكان المناسب كما لم يكن لدية مرونة ورشاقة لم يستطيع المهندس تخطيط للتحرك السليم بالمعيار الدقيق.

الشخصية والسيطرة

رغم انه ظهر هادئا الا انه افتقد للشخصية الحاسمة حتى سمح اكثر من مرة باعتراض لا عبى الفريق الضيف على اكثر من قرار فنى ابرزها عندما سمح بالاعتراض والتفاف اللاعبين حولة داخل منطقة الـ18 وذلك لوجوده في مكان غير مناسب سمح بالاعتراض بهذا الشكل الى جانب انه لم يستطيع ايقاف تهور وعنف لا عبى الفريق خلال المباراة واحسن تقدير الوقت بدل الضائع في نهاية شوطي المباراة.

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تطبيق القانون ( 28مخالفة - فرمان بركلة جزاء صحيحة للاحمر )

المهندس البورندى كان على موعد مع احتساب 28 مخالفة خلال المباراة أبرزها عندما اصدار فرمان بركلة جزاء صحيحة لمهاجم الفريق المضيف احمد الشيخ فى الدقيقة 66 من عمر المباراة فى الوقت الذي لم يسمح باستمرار اللعب واتاحة الفرصة خلال اللقاء، الا انه يحسب له تطبيق القانون في ايقاف اللعب عند اصابة اللاعبين داخل المستطيل الاخضر، كما انه سمح بالالتحام الذى وصل الى حد التهور والعنف والايذاء بين اللاعبين دون تدخل من المهندس البورندى.

4 بطاقات صفراء وتغاضى عن مثلهم

أشهر الحكم البطاقة الصفراء فى 4 مناسبات لثلاثي الفريق الضيف ديفون تشافا وجيف بيلو و رودويل فى الدقائق 9،21،47 مقابل انذار وحيد للفريق المضيف من نصيب حسين الشحات للعب الكرة بعد الصافرة فى الدقيقة 91 من عمر اللقاء، فى الوقت الذى تغاضى عن اكثر من بطاقة صفراء لتهور لاعبى الفريق الضيف طبقا للقانون واكن يكتفى بالتحذيرات الشفوية.

المساعدان

سمح الثنائي باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة خلال اللقاء الا انهم لم يكن هناك توفيق في الاشارة على حالتين تسلل حيث تسرعا نظرا لعدم التمركز الجيد ، كما تعاونوا مع الحكم في الاخطاء القريبة منهما طبقا للقانون.

الحكم الرابع

لم يجد صعوبة فى السيطرة على المنطقة الفنية وتعاون مع الحكم في أدارة المباراة من خارج المستطيل الاخضر وأدى مهامه بشكل جيد طبقا للقانون.

إحصائيات المباراة : 28 خطأ - 8 ركلات ركنية - 3 حالات تسلل – 4 بطاقات صفراء- ركلة جزاء –هدفين

الدرجات: الحكم 8.0 –المساعد الأول – 7.8 – المساعد الثاني – 7.8– الحكم الرابع – 8.0 .