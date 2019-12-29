شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم السبت 28 / 12 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم السبت 28 / 12 / 2019 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في سياق التقرير التالي: ثنائية الحاوي تُحّلق بالأهلي في سماء أفريقيا على حساب بلاتينيوم حقق فريق الاهلي فوزاً ثميناً على بلاتينيوم الزيمبابوي بثنائية نظيفة بإستاد السلام في الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا ، وسجل ثنائية الاهلي وليد سليمان في الدقيقة التاسعة من رأسية مُتقنة وفي الدقيقة 70 من ضربة جزاء، وبذلك يرتفع رصيد الاهلي إلى 6 نقاط وهو نفس رصيد ناديي النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني فيما يقبع بلاتينيوم في ذيل المجموعة بدون رصيد من النقاط ، وواصل الاهلي مسيرة الانتصارات الحمراء محلياً وأفريقياً خلال الفترة الماضية وحلّق المارد الأحمر في سماء أفريقيا بفضل ثنائية الحاوي وليد سليمان. الأهلي يتلقى عرضاً رسمياً من الصفاقسى التونسى لاستعارة جيرالدو تلقى النادى الأهلى عرضاً رسمياً من الصفاقسى التونسى لاستعارة الأنجولى جيرالدو جناح الفريق الأحمر لمدة 6 أشهر بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ويرغب مسئولو الأحمر فى تسويق جيرالدو لإفساح المجال أمام التعاقد مع مهاجم أجنبى جديد لتدعيم الخط الأمامى تلبية لرغبة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق. برنامج خاص لعلاج ركبة مروان وفحص طبى لوحيد فى الأهلي ينفذ مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجا تأهيليا لمدة 48 ساعة، للتعافي من الإصابة في ركبته، حيث يعاني اللاعب من كدمة بها، وعلى إثرها فضل الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق إراحته من مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي، وشارك مروان في المران البدني أمس، ثم خاض تدريبات تحت قيادة سامي قمصان، المدرب المساعد. Advertisements قال السويسرى رينيه فايلر ، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، إن ضغط المباريات الذى يتعرض له الفريق بسبب توالى المباريات، محلياً وأفريقياً، يبقى أمراً واقعاً يتعامل معه الجهاز الفنى، ويلعب الأهلى مع بلاتينوم الزيمبابوى فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد السلام فى الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا. عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي ، جلسة تنسيقية مع سمير عدلى، المدير الإدارى للفريق، عقب انتهاء مباراة بلاتينيوم الزيمبابوى لترتيب كافة الأمور المتعلقة بسفر الفريق إلى زيمبابوى؛ لمواجهة بلاتينيوم الشهر المقبل، فى الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا . الأهلي يستبعد إكرامي من مواجهة بلاتينيوم بسبب السمانة قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استبعاد شريف إكرامي حارس مرمى المارد الأحمر من مواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي، بسبب معاناته من اجهاد في السمانة، ويلتقي الأحمر مع بطل زيمبابوي بالجولة الثالثة لمباريات دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم والتي من المقرر ان تقام في تمام الساعة التاسعه مساء اليوم على ملعب السلام. عبد الحفيظ يجتمع مع عدلى لمناقشة ترتيبات رحلة الأهلي إلى زيمبابوى

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار النادى الاهلى اليوم السبت 28 / 12 / 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.