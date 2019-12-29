شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم السبت 28 / 12 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم السبت الموافق 28 / 12 / 2019 العديد من الأخبار الهامة على مختلف المستويات والتى يأتى على رأسها التعادل الإيجابى للفريق الأبيض مع زيسكو يونايتد الزامبى، بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم على ملعب ليفي موانا واسا فى الجولة الثالثة بدور المجموعات بدورى أبطال افريقيا.

الزمالك يتعادل مع زيسكو 1 / 1 بدورى الأبطال وينفرد بالمركز الثانى

تعادل فريق الزمالك مع زيسكو الزامبى بهدف لكل فريق، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 4 نقاط فى المركز الثانى فى المجموعة خلف مازيمبى المتصدر بـ7 نقاط، بينما رفع زيسكو رصيده إلى نقطتين وتقدم الزمالك عن طريق مصطفى محمد فى الدقيقة 72 ونجح فريق زيسكو فى إدراك التعادل فى الدقيقة 78.

وجه هاني زادة عضو مجلس إدارة نادى الزمالك ورئيس بعثة الفريق في زامبيا الشكر للاعبي الفريق عقب مباراة زيسكو الزامبى، التى انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على ملعب ليفي موانا واسا فى الجولة الثالثة بدور المجموعات بدورى أبطال افريقيا، ورفع الزمالك رصيده إلى 4 نقاط فى المركز الثانى فى المجموعة خلف مازيمبى المتصدر بـ7 نقاط.

Advertisements

وأشاد هانى زادة بالجهاز الفني واللاعبين بعد تقديم مباراة جيدة قائلاً:"كنا أقرب للفوز لكن التعادل نتيجة جيده خارج ملعبنا"، مشيرا إلى أن اللاعبين كانوا عند حسن ظن الجميع بهم معربا عن ثقته في أن نقطة التعادل اليوم ستكون بوابة تأهل الفريق عن المجموعة كما وجه رئيس البعثة الشكر لمرتضى منصور رئيس النادي على تواصله الدائم مع البعثة وكذلك وجه الشكر للسفارة المصرية والسفير أحمد مصطفي على دورهم مع البعثة طوال فترة إقامتها بزامبيا.

رئيس الزمالك يهنئ اللاعبين على "نقطة" زيسكو الزامبى