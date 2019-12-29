أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 28 / 12 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 28 / 12 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يتعادل مع زيسكو 1 / 1 بدورى الأبطال وينفرد بالمركز الثانى
الزمالك يتعادل مع زيسكو 1 / 1 بدورى الأبطال وينفرد بالمركز الثانى
حرص مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، على الاتصال ببعثة الفريق في زامبيا بعد التعادل مع زيسكو يونايتد الزامبى، بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم على ملعب ليفي موانا واسا فى الجولة الثالثة بدور المجموعات بدورى أبطال افريقيا، ورفع الزمالك رصيده إلى 4 نقاط فى المركز الثانى فى المجموعة خلف مازيمبى المتصدر بـ7 نقاط، بينما رفع زيسكو رصيده إلى نقطتين.
كارتيرون عن نقطة زيسكو: حافظنا على المركز الثانى.. والتعادل "مقبول"
وجه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، الشكر للاعبي الفريق بعد التعادل مع زيسكو يونايتد الزامبى، بهدف لكل فريق، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على ملعب ليفي موانا واسا فى الجولة الثالثة بدور المجموعات بدورى أبطال افريقيا، ورفع الزمالك رصيده إلى 4 نقاط فى المركز الثانى فى المجموعة خلف مازيمبى المتصدر بـ7 نقاط، بينما رفع زيسكو رصيده إلى نقطتين.
برنامج خاص لعلاج ركبة مروان وفحص طبى لوحيد فى الأهلي
ينفذ مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجا تأهيليا لمدة 48 ساعة، للتعافي من الإصابة في ركبته، حيث يعاني اللاعب من كدمة بها، وعلى إثرها فضل الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق إراحته من مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي، وشارك مروان في المران البدني أمس، ثم خاض تدريبات تحت قيادة سامي قمصان، المدرب المساعد.
الأندية ترفض تحمل جزء من تكلفة تطبيق الـvar فى الدورى الممتاز
رفض عدد كبير من أندية الدورى الممتاز تحمل جزء من تكلفة تقنية الفيديو فى الدورى المصرى، بداية من الدور الثانى للدورى، وأرجعت رفضها لكثرة الأعباء المالية عليها هذا الموسم، بجانب اقتناعها بضرورة أن يتحمل اتحاد الكرة التكلفة بالكامل باعتباره المسئول عن تنظيم البطولة، إلى جانب حصوله على عائد مادى من بث مباريات الدورى.
1000 مشجع للمصرى وبدون جمهور لبيراميدز فى مواجهة الكونفدرالية غداً
إبراهيم نور الدين حكما لمباراة أسوان وطلائع الجيش
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