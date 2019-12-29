اخبار الرياضه

أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 28 / 12 / 2019

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار المصرية اليوم السبت 28 / 12 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 28 / 12 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يتعادل مع زيسكو 1 / 1 بدورى الأبطال وينفرد بالمركز الثانى

الزمالك يتعادل مع زيسكو 1 / 1 بدورى الأبطال وينفرد بالمركز الثانى

تعادل فريق الزمالك مع زيسكو الزامبى بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم على ملعب ليفي موانا واسا فى الجولة الثالثة بدور المجموعات بدورى أبطال افريقيا، وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 4 نقاط فى المركز الثانى فى المجموعة خلف مازيمبى المتصدر بـ7 نقاط، بينما رفع زيسكو رصيده إلى نقطتين.

 

الزمالك يتعادل مع زيسكو 1 / 1 بدورى الأبطال وينفرد بالمركز الثانى

 

رئيس الزمالك يهنئ اللاعبين على "نقطة" زيسكو الزامبى

حرص مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، على الاتصال ببعثة الفريق في زامبيا بعد التعادل مع زيسكو يونايتد الزامبى، بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم على ملعب ليفي موانا واسا فى الجولة الثالثة بدور المجموعات بدورى أبطال افريقيا، ورفع الزمالك رصيده إلى 4 نقاط فى المركز الثانى فى المجموعة خلف مازيمبى المتصدر بـ7 نقاط، بينما رفع زيسكو رصيده إلى نقطتين.

رئيس الزمالك يهنئ اللاعبين على

 

كارتيرون عن نقطة زيسكو: حافظنا على المركز الثانى.. والتعادل "مقبول"

وجه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، الشكر للاعبي الفريق بعد التعادل مع زيسكو يونايتد الزامبى، بهدف لكل فريق، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على ملعب ليفي موانا واسا فى الجولة الثالثة بدور المجموعات بدورى أبطال افريقيا، ورفع الزمالك رصيده إلى 4 نقاط فى المركز الثانى فى المجموعة خلف مازيمبى المتصدر بـ7 نقاط، بينما رفع زيسكو رصيده إلى نقطتين.

كارتيرون عن نقطة زيسكو: حافظنا على المركز الثانى.. والتعادل

 

برنامج خاص لعلاج ركبة مروان وفحص طبى لوحيد فى الأهلي

Advertisements

ينفذ مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجا تأهيليا لمدة 48 ساعة، للتعافي من الإصابة في ركبته، حيث يعاني اللاعب من كدمة بها، وعلى إثرها فضل الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق إراحته من مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي، وشارك مروان في المران البدني أمس، ثم خاض تدريبات تحت قيادة سامي قمصان، المدرب المساعد.

برنامج خاص لعلاج ركبة مروان وفحص طبى لوحيد فى الأهلي

 

الأندية ترفض تحمل جزء من تكلفة تطبيق الـvar فى الدورى الممتاز

رفض عدد كبير من أندية الدورى الممتاز تحمل جزء من تكلفة تقنية الفيديو فى الدورى المصرى، بداية من الدور الثانى للدورى، وأرجعت رفضها لكثرة الأعباء المالية عليها هذا الموسم، بجانب اقتناعها بضرورة أن يتحمل اتحاد الكرة التكلفة بالكامل باعتباره المسئول عن تنظيم البطولة، إلى جانب حصوله على عائد مادى من بث مباريات الدورى.

الأندية ترفض تحمل جزء من تكلفة تطبيق الـvar فى الدورى الممتاز

 

1000 مشجع للمصرى وبدون جمهور لبيراميدز فى مواجهة الكونفدرالية غداً

عقد منذ قليل المؤتمر الفنى لمباراة المصري البورسعيدي وبيراميدز فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها السادسة مساء غد الأحد باستاد الإسكندرية، بحثا عن الانفراد بصدارة المجموعة، وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على أن تكون مباراة الأحد بحضور 1000 مشجع للنادى المصرى وبدون جمهور لنادي بيراميدز، على أن تكون مباراة الجولة الرابعة المقرر لها يوم 12 يناير بنفس الطريقة، بدون حضور جمهور للمصرى باستثناء الدعوات لمجلس إدارة النادى، وبتواجد 1000 مشجع لبيراميدز بملعب الدفاع الجوى.

 

1000 مشجع للمصرى وبدون جمهور لبيراميدز فى مواجهة الكونفدرالية غداً

 

إبراهيم نور الدين حكما لمباراة أسوان وطلائع الجيش

اختارت لجنة الحكام الرئيسية طاقم تحكيم بقيادة ابراهيم نور الدين لإدارة مباراة أسوان وطلائع الجيش المقرر إقامتها فى تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الأحد على ستاد أسوان الرياضى فى اللقاء المؤجل من الاسبوع السابع لمسابقة الدوري العام.

 

إبراهيم نور الدين حكما لمباراة أسوان وطلائع الجيش

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 28 / 12 / 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا