شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يقدم الجهاز الفني للمنتخب الأول للإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وقال مجدي أبو فريخة، رئيس اللاتحاد، انه تم الاتفاق مع الكابتن أحمد مرعي ليكون مديرا فنيا لمنتخب مصر لكرة السلة، ومعه وسام جابر مدربا عاما، ومحمد سليم مدربا.

واضاف، نتمنى التوفيق أحمد مرعي في قيادة المنتخب، ففي 2019 نجحت منتخبات القطاعات السنية في أن تقدم نتائج رائعة، ونستهدف أن يكون المنتخب الأول علي منصات التتويج.

وقال عمرو مصيلحي عضو مجلس إدارة الاتحاد، ورئيس لجنة المنتخبات: نشكر الاندية علي السماح بمنح الفرصة لمدربيهما لقيادة المنتخب

واضاف: اختيار الكابتن أحمد مرعي لقيادةالمنتخب جاء بعد اجماع مجلس الادارة.

وقال أحمد مرعي المدير الفني للمنتخب: قيادة المنتخب الأول مسؤولية كبيرة، أشكر عليها الاتحاد في ظل النتائج الطيبة للشباب والناشئين.

وأضاف: الفترة الماضية شهدت عدم استقرار في نتائج المنتخب الأول،وهو الواجهه دائما، وسنعمل علي تطوير نتائجه.

وتابع: هناك حماس وروح كبيرة ومناقشات مع الاتحاد، لاستعادة امجاد كرة السلة التي كانت في الماضي تنافس كرة القدم.

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وواصل: أداء المنتخب الأول هو الذي يحقق الشعبية ويعيد الجماهيرية للعبة، حلمي قبل الموت عودة كرة السلة لمكانتها الطبيعية.

وتابع: هناك اتجاه لتكوين فريق جديد، ولكن لابد من الاستعانة بعناصر الخبرة، نستهدف وجود لاعبين يستمروا لما بعد 2023، وكذلك المزج بين عناصر الشباب والخبرة.

واكمل:عمل الجهاز الفني بالأندية يسهل من مهمة المدربين في مراقبة العناصر.

وقال وائل لطفي مدير المنتخب:لدينا محترفان نتواصل معهما هما عاصم مرعي في ألمانيا، واحمد حمدي في جورجيا وهما علي استعداد للتواجد مع المنتخب، وهناك عبد الرحمن نادر المحترف في دوري المحترفين وهناك محاولات لتواجده، ويوجد لاعبين في دوري الجامعات ومن الصعب حضورهم الا بموافقة الجامعة.

وقال وسام جابر المدرب العام، تم الاتفاق علي توزيع المهام، سيكون هناك معسكر في ٣١ يناير بالاسكندرية، ثم معسكر خارجي، وهناك تنسيق كامل بين جدول مباريات الدوري ومهمتنا مع المنتخب الاول