7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم السبت 28 / 12 / 2019 فى مقدمتها ، الإسماعيلى يهزم الاتحاد السكندرى بهدف الشامى بالبطولة العربية

الإسماعيلى يهزم الاتحاد السكندرى بهدف الشامى بالبطولة العربية

اقتنص الفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي فوزا هاما ضد الاتحاد السكندري في المواجهة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات ذهاب دور الثمانية لمباريات البطولة العربية التي استضافها ملعب استاد الإسكندرية مساء اليوم في واحدة من مفاجآت البطولة العربية التي تحمل اسم الملك محمد السادس، أثر تغلبه بهدف نظيف سجله المهاجم محمد الشامي في الدقيقة 34 من عمر اللقاء الجماهيري الذي حضره الآلاف من الفريقين.

الزمالك يتعادل مع زيسكو 1 / 1 بدورى الأبطال وينفرد بالمركز الثانى

تعادل فريق الزمالك مع زيسكو الزامبى بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم على ملعب ليفي موانا واسا فى الجولة الثالثة بدور المجموعات بدورى أبطال افريقيا، وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 4 نقاط فى المركز الثانى فى المجموعة خلف مازيمبى المتصدر بـ7 نقاط، بينما رفع زيسكو رصيده إلى نقطتين.