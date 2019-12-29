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حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 28 / 12 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 28 / 12 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يتعادل مع زيسكو 1 / 1 بدورى الأبطال وينفرد بالمركز الثانى

ثنائية الحاوي تُحّلق بالأهلي في سماء أفريقيا فوق "جثة" بلاتينيوم

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الزمالك يتعادل مع زيسكو 1 / 1 بدورى الأبطال وينفرد بالمركز الثانى

 

الزمالك يتعادل مع زيسكو 1 / 1 بدورى الأبطال وينفرد بالمركز الثانى

 

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