شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 28 / 12 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 28 / 12 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يتعادل مع زيسكو 1 / 1 بدورى الأبطال وينفرد بالمركز الثانى ثنائية الحاوي تُحّلق بالأهلي في سماء أفريقيا فوق "جثة" بلاتينيوم الزمالك يتعادل مع زيسكو 1 / 1 بدورى الأبطال وينفرد بالمركز الثانى كارتيرون عن نقطة زيسكو: حافظنا على المركز الثانى.. والتعادل "مقبول" برنامج خاص لعلاج ركبة مروان وفحص طبى لوحيد فى الأهلي Advertisements الأندية ترفض تحمل جزء من تكلفة تطبيق الـvar فى الدورى الممتاز عودة الشناوى لقائمة بيراميدز أمام المصرى بالكونفدرالية 1000 مشجع للمصرى وبدون جمهور لبيراميدز فى مواجهة الكونفدرالية غداً رئيس الزمالك يهنئ اللاعبين على "نقطة" زيسكو الزامبى إبراهيم نور الدين حكما لمباراة أسوان وطلائع الجيش

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 28 / 12 / 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.