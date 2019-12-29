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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 28 / 12 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 28 / 12 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يتعادل مع زيسكو 1 / 1 بدورى الأبطال وينفرد بالمركز الثانى
ثنائية الحاوي تُحّلق بالأهلي في سماء أفريقيا فوق "جثة" بلاتينيوم
الزمالك يتعادل مع زيسكو 1 / 1 بدورى الأبطال وينفرد بالمركز الثانى
كارتيرون عن نقطة زيسكو: حافظنا على المركز الثانى.. والتعادل "مقبول"
برنامج خاص لعلاج ركبة مروان وفحص طبى لوحيد فى الأهلي
الأندية ترفض تحمل جزء من تكلفة تطبيق الـvar فى الدورى الممتاز
1000 مشجع للمصرى وبدون جمهور لبيراميدز فى مواجهة الكونفدرالية غداً
إبراهيم نور الدين حكما لمباراة أسوان وطلائع الجيش
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