شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يهزم صربيا وديا استعدادا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز المنتخب الوطني لكرة اليد على نظيره الصربي بنتيجة 28 /27 في أولي مبارياته الودية خلال معسكره المقام بصربيا ضمن خطة الإعداد التي وضعها المدير الفني للمنتخب الوطني روبيرتو جارسيا إستعدادا لخوض منافسات بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها تونس منتصف الشهر المقبل والتي يتأهل الفائز بلقبها إليّ دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو يوليو المقبل .

ويواجه منتخب مصرنظيره المنتخب الصربي خلال معسكره الحالي بصربيا بدعوة من الاتحاد الصربي لكرة اليد الذي يحتفل بمرور ٧٠ عاما علي تأسيس اتحاد كرة اليد هناك بالإضافة إليّ أن دعوته لمواجهة منتخب مصر تأتي في إطار إستعداداته لخوض منافسات بطولة الأمم الأوروبية التي تنطلق منافساتها منتصف الشهر المقبل أيضا وتقام مبارياتها في ثلاثة دول هي النمسا وسويسرا والسويد .

ويسعى المدير الفنى الأسبانى جراسيا إلى تجريب جميع اللاعبين للوقوف على نقاط القوة و الضعف قبل إنطلاق بطولة الأمم الأفريقية .

الجدير بالذكر أن مباراة اليوم هي المباراة الودية الدولية السابعة التي يخوضها منتخب مصر بعد مواجهة منتخبات السعودية مرتان ثم البرتغال مرتان وكذلك المنتخب العراقي مرتان بالقاهرة الأسبوع الماضي خلال معسكره المغلق بالقاهرة طوال الشهر الجاري .

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ويشهد دورى المحترفين حاليا فترة توقف من أجل استعداد المنتخب لأمم أفريقيا ، حيث أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد من قبل ،انطلاق منافسة المرحلة النهائية بدورى المحترفين يوم 6 فبراير المقبل لتحديد البطل.

ونجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى التأهل إلى المرحلة النهائية لتحديد بطل دورى المحترفين متصدرا جدول الترتيب بـ 21 نقطة من المواجهات المباشرة، بالرغم من احتلاله المركز الثانى فى حسبة النقاط الاعتبارية حتى الأن برصيد 59.5 نقطة

بينما تأهل الأهلى ايضا إلى هذا الدور فى المرتبة الثانية بواقع 17 نقطة فى ظل عدم تصدره مسابقة المحترفين.