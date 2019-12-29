سوبر كورة.. شباك الزمالك تستقبل أمام زيسكو الهدف التسلسلى رقم 8 بتاريخ الأندية المصرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حملت مواجهات قطبى الكرة المصرية اليوم، السبت، بدورى أبطال إفريقيا العديد من الأرقام الإيجابية والسلبية أيضا، ومن تلك الأرقام العديدة هو ما شهدته مواجهة الزمالك أمام زيسكو بطل زامبيا حيث سجلت رقما سلبيا فى تاريخ الأندية المصرية.
وتعادل فريق نادي الزمالك مع مضيفه فريق زيسكو الزامبي بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وعلى الرغم من تقدم الزمالك بهدف مصطفى محمد إلا أن الدقيقة 79 استقبلت الشباك البيضاء هدف عن طريق قوادري كولا، وهو الهدف الشيطانى رقم 8 فى تاريخ فى شباك الأندية المصرية عبر تاريخ مشاركاتها بالبطولات الإفريقية.
ويحتل الزمالك المركز الثاني للمجموعة الثانية برصيد 4 نقاط بفارق 3 نقاط عن المتصدر فريق مازيمبي الكونغولي.
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