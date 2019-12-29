شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر : الاحمال الزائدة بريئة من الإصابات فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ان الهدف الأساسي من المباراة تحقق بحصد الثلاث نقاط امام فريق بلاتينيوم رغم تعرض اكثر من لاعب اساسي للإصابة.

وقال فايلر :"الإصابات التي حدثت سببها سوء الحظ وليس بسبب الأحمال الزائدة كما تردد.. إصابة سعد سمير تبدو قوية بينما تغيير اجاي جاء للحفاظ عليه"

واضاف المدرب السويسري انه لا يهم من يحرز الأهداف ولكن الأهم هو تحقيق الفوز في النهاية.

وكشف فايلر انه يحترم قرارات التحكيم مؤكدا انه وضع قائمه مختصرة لمسددي ضربات الجزاء ويترك حرية اختيار المسدد للمجموعة المتواجدة داخل الملعب" .

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وفاز الأهلى على بلاتنيوم بهدفين نظيفين في المواجهة التي اقيمت بين الفريقين مساء اليوم السبت علي ملعب السلام والتي جاءت ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا.

حقق فريق الاهلي فوزاً ثميناً على بلاتينيوم الزيمبابوي بثنائية نظيفة بإستاد السلام في الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا ، وسجل ثنائية الاهلي وليد سليمان في الدقيقة التاسعة من رأسية مُتقنة وفي الدقيقة 70 من ضربة جزاء، وبذلك يرتفع رصيد الاهلي إلى 6 نقاط وهو نفس رصيد ناديي النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني فيما يقبع بلاتينيوم في ذيل المجموعة بدون رصيد من النقاط ، وواصل الاهلي مسيرة الانتصارات الحمراء محلياً وأفريقياً خلال الفترة الماضية وحلّق المارد الأحمر في سماء أفريقيا بفضل ثنائية الحاوي وليد سليمان.