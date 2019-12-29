أهداف السبت..ثنائية الأهلي أمام بلاتينيوم.. وهدف الإسماعيلي في الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم أبرز الأهداف التي سجلت طوال يوم السبت 28 ديسمبر 2019، بمختلف البطولات. أهداف المباراة الزمالك وزيسكو أهداف المباراة الأهلي وبلاتينيوم أهداف المباراة الوداد وبيترو أتلتيكو دوري أبطال أفريقيا Advertisements أهداف المباراة الزمالك وزيسكو أهداف المباراة الأهلي وبلاتينيوم كأس محمد السادس للاندية الأبطال هدف مباراة الإسماعيلي والاتحاد

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