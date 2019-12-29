فايلر يرد على إهدار الفرص.. ويصرح: إصابات الأهلي "سوء حظ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بتحقيق الفوز على بلاتينيوم بطل زيمبابوي، مشيرًا إلى أن الإصابات التي ضربت صفوف الفريق مؤخرًا ليست ظاهرة ويعود السبب ورائها إلى سوء الحظ.

ورفع الأهلي رصيده إلى ست نقاط ليتساوى مع النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني، فيما ظل بلاتينيوم في المركز الأخير بالمجموعة بدون رصيد من النقاط.

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي للمباراة: "تصعبت المباراة علينا بعد 15 دقيقة بسبب الإصابات المختلفة لكننا حققنا الهدف الأساسي من اللقاء بتحقيق الفوز الذي استهدفناه وحصد الثلاث نقاط".

وعن إصابة الثنائي سعد سمير وجونيور أجايي، أكد فايلر: "إصابة سعد أصعب من أجايي خاصةً أنه لم يكتمل شفائه، وخشينا على أجايي بعد شعوره بآلام في الركبة، وفضلنا خروجه خوفًا من تفاقم الإصابة".

وأوضح: "لا أرى كثرة إصابات في الفريق، ولكن هي نتيجة سوء حظ، فهو أمر طبيعي جدًا وأنا أراه كذلك، ولم أحصل على الفرصة لخوض فترة الإعداد مع الفريق في بداية الموسم حيث جئت متأخرا".

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وتحدث فايلر عن إهدار الفرص وتراجع أداء مهاجمي الأهلي قائلا: "سأرد بإجابة دبلوماسية، لا يهمني من يسجل الأهداف، الأهم عندي هو العمل بشكل جماعي ولا يهمني اسم مسجل الهدف".

وأكمل: "ركلات الجزاء يتم من خلال اللاعبين الثلاثة الذين تم الاتفاق عليهم ويتم ذلك من خلال جاهزيتهم على ملعب اللقاء".

وأوضح: "أملك لاعبين جيدين وقادرون على تعويض أي خسارة ولست قلقًا في المباريات المقبلة من كثرة الإصابات".

وأتم قائلا: "لا يوجد أي مشكلة في طقس زيمبابوي ودرجة الحرارة ستساعدنا على تقديم مباراة جيدة هناك".

يذكر أن الأهلي سيواجه بلاتينيوم خارج الديار في المباراة المقبلة في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من المسابقة القارية.