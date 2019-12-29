"سعداء بسياسة فايلر".. ماذا قال الشيخ بعد فوز الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
عبّر أحمد الشيخ لاعب فريق النادي الأهلي، عن رغبة فريقه في المنافسة على بطولة دوري أبطال أفريقيا خلال النسخة الحالية.
الأهلي نجح في استغلال عاملي الأرض والجمهور بالفوز على بلاتينيوم الزيمبابوي (2-0) ضمن المرحلة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.
وأضاف الشيخ في تصريحات عبر شاشة "بي إن سبورتس" :"التركيز هذا الموسم على الفوز بمسابقة دوري أبطال أفريقيا".
وعن الإصابات التي يعاني منها الفريق، قال :"نتمنى أن تكون الإصابات بسيطة للاعبين، لاعبي الأهلي على قدر المسئولية".
وتعرض الأهلي لضربتين في مباراة بلاتينيوم من خلال إصابة الثنائي سعد الدين سمير والنيجيري جونيور أجايي.
وبسؤاله عن سياسة التدوير التي يتبعها رينيه فايلر في الفترة الأخيرة، رد الشيخ :"سعداء بهذا الأسلوب، فايلر يشعرنا بأن الجميع لديه فرصة المشاركة".
ويتقاسم الأهلي في عدد النقاط مع الثنائي النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني برصيد ست نقاط، في المقابل يحتل بلاتينيوم المركز الأخير بدون نقاط.
جدير بالذكر أن الأهلي سيخرج لزيمبابوي لمواجهة بلاتينيوم ضمن المرحلة الرابعة في المقابل يستضيف الهلال منافسه النجم الساحلي في السودان.
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