مدرب الهلال يتحدث عن حظوظ التأهل لفرق مجموعته بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تحدث حمادة صدقي، المدير الفني لفريق الهلال السوداني، عن حظوظ فريقه في التأهل للدور المقبل بعد تصدر ثلاث فرق بنفس الرصيد عقب فوز الأهلي.

وفاز الأهلي على ضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي بنتيجة 2-0 ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا اليوم السبت على ستاد السلام.

ورفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط متساويًا مع النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني، بينما بقى بلاتينيوم بدون نقاط في المركز الرابع.

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وقال صدقي في تصريحات تلفزيونية لقناة اون سبورت:" فرص التأهل قائمة للفرق الثلاث بنسبة 70%".

وأضاف، أن بعد فوز الأهلي على بلاتينيوم أصبحت المنافسة صعبة على خطف بطاقتي التأهل للدور المقبل، لافتا ان الثلاثي لا يزال أمامهم فرصة.

وأوضح، أن الأهلي سيأتي لمواجهتهم في السودان الأمر الذي سيمنحهم أفضليه، وعلى الجانب الأخر سيخرجون لمواجهة بلاتينيوم خارج الأرض.

وأشار إلى أن مواجهة النجم الساحلي وبلاتينيوم ستكون سهلة للفرق التونسي وحصد الثلاث النقاط، خاصة وأن المباراة ستقام في تونس.