وليد سليمان يحلق في قائمة تاريخية للأهلي بأفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قاد وليد سليمان لاعب الأهلي فريقه لتحقيق الفوز بثنائية بلاتينيوم بطل زيمبابوي في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت على ملعب استاد السلام، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويدين الأهلي بالفضل في الفوز إلى صاحب الـ35 عاما الذي افتتح التسجيل في الدقيقة الثامنة من ضربة رأسية مستغلا عرضية علي معلول، قبل أن يضيف الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الـ70 من عمر المباراة.

ورفع سليمان رصيده من الأهداف الإفريقية إلى 19 هدفًا، ليتربع على قمة هدافي الجيل الحالي من لاعبي الأهلي في البطولات الإفريقية، وينفرد بالمركز الرابع في القائمة التاريخية متجاوزًا محمد بركات وأمادو فلافيو وحسام حسن.

ويتصدر محمود الخطيب، الرئيس الحالي للأهلي، هدافي الأحمر في إفريقيا برصيد 37 هدفا، ويليه محمد أبو تريكة (32 هدفا)، عماد متعب (28 هدفا)، ثم وليد سليمان برصيد 19 هدفًا منذ انضمامه للفريق من إنبي في 2011.

يذكر أن وليد سليمان سبق أن سجل هدفًا بقميص بتروجيت في البطولة الإفريقية، مما يجعله يحتل المركز السابع في القائمة التاريخية لهدافي كل الفرق المصرية برصيد 20 هدفًا.

قائمة هدافي الأهلي في بطولات إفريقيا:

محمود الخطيب - 37

Advertisements

محمد أبو تريكة - 32

عماد متعب - 28

وليد سليمان - 19*

محمد بركات - 18

أمادو فلافيو - 18

حسام حسن - 17