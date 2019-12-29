ليستر سيتي يعبر ويستهام ويبتعد بوصافة الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

ابتعد فريق ليستر سيتي بوصافة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه على مضيفه ويستهام يونايتد 2 /1 اليوم السبت في المرحلة العشرين من المسابقة.

وفي وقت سابق اليوم اقتنص فريق إيفرتون فوزا غاليا من ملعب مضيفه نيوكاسل يونايتد 2 /1 .

وفي مباريات أخرى فاز واتفورد على ضيفه استون فيلا 3/ صفر وبرايتون على ضيفه بورنموث 2 / صفر وتعادل نوريتش سيتي مع ضيفه توتنهام 2 /2 وساوثهامبتون مع ضيفه كريستال بالاس 1 /1.

وعلى استاد لندن الأولمبي، اهدر ديماراي جراي ضربة جزاء لليستر سيتي في الدقيقة 12.

وتقدم ليستر بهدف حمل توقيع كيليتشي إيهياناتشو في الدقيقة 40 لكن بعد خمس دقائق فقط أدرك بابلو فورنالس التعادل لويستهام قبل أن يعوض ديماراي جراي جماهير ليستر عن ضربة الجزاء الضائعة ويحرز هدف الفوز في الدقيقة 56.

الفوز رفع رصيد ليستر إلى 42 نقطة في المركز الثاني بفارق عشر نقاط عن المتصدر ليفربول والذي خاض مباراتين أقل، وبفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.

وعلى ملعب كارو رود، سجل كريستيان إريكسن وهاري كين من ضربة جزاء هدفي توتنهام في الدقيقتين 55 و83 فيما أحرز ماريو فرانسيتش وسيرج اورييه بالخطأ في مرماه هدفي نوريتش سيتي في الدقيقتين 18 و61.

ورفع نوريتش رصيده إلى 13 نقطة في المركز العشرين الأخير مقابل 30 نقطة لتوتنهام في المركز الخامس.

وعلى ملعب سانت جيمس بارك، سجل دومينيك كالفيرت ليوين هدفي إيفرتون في الدقيقتين 13 و64 وتكفل فابيان شار بالهدف الوحيد لنيوكاسل في الدقيقة 56.

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الفوز رفع رصيد إيفرتون إلى 25 نقطة في المركز لعاشر بفارق الأهداف عن نيوكاسل صاحب المركز الحادي عشر.

وعلى ملعب فيكارج رود، نجح واتفورد بعشرة لاعبين في الفوز على ضيفه استون فيلا بالثلاثة.

وتقدم تروي دييني بهدف لواتفورد في الدقيقة 42 قبل أن يتعرض زميله آدريان ماريابا للطرد في الدقيقة 57 لحصوله على الإنذار الثاني.

ولكن برغم النقص العددي أضاف واتفورد هدفين حملا توقيع تروي دييني من ضربة جزاء في الدقيقة 67 وإسماعيلا سار في الدقيقة 71.

الفوز رفع رصيد واتفورد إلى 16 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير بفارق نقطتين عن استون فيلا صاحب المركز الثالث من القاع.

وعلى ملعب فالمر، سجل الإيراني علي رضا جهانبخش وآرون موي هدفي برايتون في الدقيقتين الثالثة و79.

ورفع برايتون رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد بورنموث عند 20 نقطة في المركز السادس عشر.

وعلى ملعب سانت ميريز، تقدم جيمس تومكينز بهدف لكريستال بالاس في الدقيقة 50 ولكن داني إنجز أدرك التعادل لساوثهامبتون في الدقيقة 74.

ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 27 نقطة في المركز التاسع مقابل 22 نقطة لساوثهامبتون في المركز الخامس عشر.