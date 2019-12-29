جمهور الأهلي يغادر ملعب السلام قبل نهاية الشوط الأول لمواجهة بلاتينيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
قرر جمهور الأهلي، مغادرة ملعب السلام الذي يحتضن مواجهة الفريق امام بلاتينيوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري أبطال أفريقيا.
ومن حلول الدقيقة 40 قرر جمهور الأهلي مغادرة المدرج المخصص لها في ملعب السلام، وذلك قبل انتهاء الشوط الأول أمام بلاتينيوم.
وغادر الجمهور ملعب السلام، في الوقت التي كانت النتيجة تشير لتقدم الأهلي بهدف دون رد، سجله اللاعب وليد سليمان بعد عرضية من معلول حولها برأسه في الشباك.
ويمتلك الأهلي 3 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الأولى، وفي المقابل يدخل بلاتينيوم بعد الخسارة في المباراتين الماضيتين.
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