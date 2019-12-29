بالفيديو.. الأهلي يواصل اللحاق بالصدارة الأفريقية بثنائية أمام بلاتينيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على حساب بلاتينيوم الزيمبابوي بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب "السلام" ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

هدفي الأهلي جاء عن طريق وليد سليمان ليمنح المارد الأحمر ثلاث نقاط ليصبح رصيد المارد الأحمر 6 نقاط.

الأهلي كان قد افتتح مشواره الأفريقي بالخسارة من النجم الساحلي (1-0) ثم حقق الفريق الأحمر الفوز في المباراة الثانية بهدفين مقابل هدف على حساب الهلال السوداني.

ويتقاسم الأهلي صدارة المجموعة مع الثنائي النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني برصيد ست نقاط، في المقابل يتذيل بلاتينيوم الترتيب بدون أي نقاط.

تشكيل الأهلي: محمد الشناوي - علي معلول - أيمن أشرف - سعد الدين سمير - أحمد فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية - أحمد الشيخ - جونيور أجايي - وليد سليمان - وليد أزارو.

تفاصيل المباراة:

الدقيقة الرابعة من بداية المباراة كاد أحمد الشيخ يفتتح أهداف اللقاء بعد تمريرة رائعة من وليد سليمان لكن حارس الفريق الزيمبابوي يتألق ويبعد الكرة.

وفي الدقيقة الثامنة استطاع وليد سليمان أن يفتتح أهداف المباراة بعد عرضية من علي معلول يحولها "الحاوي" في الشباك بعد كرة رأسية رائعة.

الدقيقة 14 تعرض سعد الدين سمير للإصابة ليخرج على إثرها من المباراة ليلعب الفريق الأحمر بـ10 لاعبين لحين إجراء تغيير.

وبعد مرور ربع ساعة من بداية المباراة أجرى فايلر تبديلاً إضطراريًا بخروج سعد الدين سمير للإصابة ليشارك بدلاً منه رامي ربيعة.

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الأهلي تعرض لضربة ثانية متتالية في الدقيقة 19 من خلال إصابة جونيور أجايي ليلحق بسعد الدين سمير والذي تعرض للإصابة.

وأجرى فايلر تبديل اضطراري ثاني بخروج جونيور أجايي للإصابة في الدقيقة 23 ليشارك بدلاً منه حسين الشحات.

الدقيقة 54 من زمن أحداث المباراة سدد وليد سليمان كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكم حارس بلاتينيوم يتصدى للكرة على مرتين.

وفي الدقيقة 59 سدد حسين الشحات كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء تمر الكرة بعيدة عن المرمى.

الشحات عاد من جديد ليستلم كرة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من أحمد فتحي ليسدد كرة قوية تمر بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 67 احتسب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح الأهلي بعد عرقلة أحمد الشيخ.

الدقيقة 69 شهدت هدف جديد من جانب وليد سليمان ليسجل من ضربة جزاء لتصبح النتيجة (2-0) للأحمر.

وأجرى فايلر التبديل الثالث للأهلي بخروج وليد سليمان ليشارك بدلاً منه محمود متولي في الدقيقة 82.

وفي الدقيقة 84 أهدر وليد أزارو كرة الهدف الثالث للأهلي بعد عرضية من أحمد الشيخ لتمر الكرة بجوار القائم.

وقبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة فقط أهدر وليد أزارو فرصة تسجيل هدف ثالث لصالح الأحمر بعد استلامه كرة من أمام المرمى بعد عرضية من علي معلول.