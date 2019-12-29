مانشستر يونايتد يفوز بثنائية على بيرنلي وينتزع المركز الخامس من توتنهام

حقق فريق مانشستر يونايتد فوزًا ثمينًا أمام نظيره بيرنلي بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب تيرف مور، ضمن منافسات الجولة العشرون من الدوري الانجليزي. الجولة العشرون من الدوري الانجليزي. ثنائية مانشستر يونايتد جاءت عن طريق مارسيال وراشفورد في الدقيقتين 44 و95 من أحداث المباراة. من أحداث المباراة. بهذه النتيجة انتزع مانشستر يونايتد المركز الخامس من توتنهام بعد أن ارتفع رصيده إلى 31 نقطة بترتيب الدوري الانجليزي، فيما يحتل بيرنلي المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة.

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