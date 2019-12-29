حقق فريق مانشستر يونايتد فوزًا ثمينًا أمام نظيره بيرنلي بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب تيرف مور، ضمن منافساتالجولة العشرون من الدوري الانجليزي.
ثنائية مانشستر يونايتد جاءت عن طريق مارسيال وراشفورد في الدقيقتين 44 و95من أحداث المباراة.
بهذه النتيجة انتزع مانشستر يونايتد المركز الخامس من توتنهام بعد أن ارتفع رصيده إلى 31 نقطة بترتيب الدوري الانجليزي، فيما يحتل بيرنلي المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يفوز بثنائية على بيرنلي وينتزع المركز الخامس من توتنهام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.